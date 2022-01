Dopo l’addio a Days Gone 2, Bend Studio voleva riportare in vita un’esclusiva PS3

Bend Studio non ha mai nascosto tutta la propria delusione per non essere stati in grado di lavorare a Days Gone 2: il sequel dell’avventura open world disponibile su PS4 e PC non ha infatti convinto Sony, che decise di non supportare il progetto.

Dopo una comprensibile delusione, il director in queste ore ha svelato di aver proposto alla casa di PlayStation un’altra idea: un quarto capitolo open world di Resistance, l’apprezzata trilogia sparatutto disponibile in esclusiva su PS3.

Il terzo capitolo principale della serie uscì nel 2011, mentre l’ultimo titolo ufficiale fu lo spin-off Burning Skies lanciato su PlayStation Vita nel 2012: da allora la saga è rimasta in stand-by, anche se Insomniac aveva lanciato indizi sul suo possibile ritorno.

Per questo motivo, pare che Jeff Ross avesse in mente di voler lavorare lui stesso insieme al suo team a un quarto capitolo della saga, che prendendo spunto proprio da Days Gone sarebbe diventato un open world.

Purtroppo, come svelato dallo stesso director in un’intervista a For The Win (via TheGamer), Sony rifiutò anche quest’altra proposta, rendendo dunque difficile capire se e quando un Resistance 4 avverrà davvero.

Ross ha svelato che il quarto capitolo di Resistance avrebbe visto i giocatori impegnati nell’abbattere una nave madre aliena in una vasta ambientazione a mondo aperto:

«L’idea era di prendere elementi dall’universo di Resistance e mostrare la nave aliena sopra il mondo. Sarebbe forte, giusto? Possiamo distruggere la navicella e portare un approccio in stile Red Dawn come se fossimo solo dei ribelli, un branco di ragazzini. Siamo dei giovani ragazzi e riusciremo in qualche modo a salvare il mondo».

Nell’avventura i giocatori avrebbero inoltre dovuto impegnarsi a forgiare alleanze tra le varie fazioni, migliorare le proprie abilità e capire come fare a raggiungere effettivamente la nave spaziale.

Sfortunatamente, Sony ha deciso di scartare anche questa proposta, anche se Jeff Ross ha ammesso su Twitter che non si trattava comunque di una sua idea, ma che se ne era fatto semplicemente portavoce.

I never got the chance to mention the open world Resistance idea came from @lorderk. I just championed it and ran with it. — Jeff Ross (@JakeRocket) January 7, 2022

Nella stessa intervista, Jeff Ross ha anche svelato molti dettagli su quello che avrebbe potuto essere Days Gone 2, che sarebbe diventato la «versione definitiva» del concept originale.

Il director non ha inoltre nascosto la sua frustrazione per la cancellazione, soprattutto perché le 9 milioni di copie vendute sono state percepite come un fallimento.

Una situazione effettivamente difficile da digerire, ammesso che i numeri siano esatti: le vendite reali potrebbero infatti essere ben diverse.