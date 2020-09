Doom Eternal in 4K su una GeForce RTX 3080 è la cosa più next-gen che abbiate mai visto

L’annuncio delle nuove GPU firmate NVIDIA, che ha presentato la linea RTX 30 lo scorso 1 settembre, ha scosso il mondo dei videogiochi, nell’attesa di scoprire cosa le specifiche impressionanti delle nuove schede video potranno regalare ai gamer del futuro. Una prima risposta ci arriva proprio oggi, considerando che NVIDIA e Bethesda Softworks hanno pubblicato un video di Doom Eternal che gira su una RTX 3080. Come se la cava? Potete vederlo voi stessi di seguito.

Vi ricordiamo che, nel caso della 3080, parliamo di una GPU con 8704 CUDA core e 10GB di memoria GDDR6X con bus a 320 bit, banda teorica massima di 760GB/s e un boost clock di 1,71GHz (tradotto in 29,7TFLOPS in FP32).

Questa forza bruta in azione, come potete vedere riesce a raggiungere anche picchi di oltre 200 fps, con un guadagno notevole rispetto alla già potente RTX 2080 Ti che viene mostrata in alcuni momenti fianco a fianco.

La nuova scheda grafica RTX 3080 arriverà sul mercato a 719€ il prossimo 17 settembre (almeno negli Stati Uniti). In queste ore, NVIDIA ha anche confermato DLSS 2.1, l’aggiornamento della sua tecnologia che guarda agli 8K e che è pensata per affiancare la ancora più potente (e gigante) RTX 3090, che sarà la top di gamma della nuova generazione di GPU.