Dolmen: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Sviluppato da Massive Work Studio e pubblicato da Prime Matter, Dolmen è il nuovo souls like ad ambientazione sci fi in arrivo su PC e console. La storia è ambientata in un universo in cui l’umanità è stata colonizzata da diversi pianeti e le super corporazioni private combattono per accaparrarsi vantaggi militari e tecnologici. Una corporazione chiamata Zoan invia allora degli umani geneticamente modificati (denominati Drillers) sul pianeta Revion Prime al fine di investigare e recuperare dei cristalli chiamati Dolmen.

Dal punto di vista del gameplay, Dolmen è un action-RPG in terza persona che segue le orme di altri soulslike fantascientifici molto simili alla serie Hellpoint e The Surge. Il sistema di combattimento è dunque piuttosto classico e schematico: comprende l’attacco debole e quello pesante, il parry da eseguire nel momento giusto per potersi avvantaggiare contro i nemici, la schivata e tutte quelle piccole meccaniche di base ha decretato il successo dei giochi su questa falsariga.

Oltre agli attacchi corpo a corpo, che rimangono i colpi più efficaci, potrete disporre di una pistola che vi consente di gestire parzialmente gli scontri a distanza. I danni inferti dall’arma in questione sono pochi, specialmente se sparata dei proiettili singoli; caricandoli avrete invece maggiore soddisfazione, ma generalmente si tratta di una possibilità utile a indebolire un avversario prima di farlo fuori nella maniera più sbrigativa.

Dolmen è attualmente in sviluppo per Sony Playstation 5, PS4, Microsoft Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il 20 maggio 2022.

