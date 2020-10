Dino Crisis Rebirth fa un altro passo verso il remaster perfetto

Dino Crisis continua ad invadere i sogni dei videogiocatori nati negli anni ’90 con il fantasma di un remaster che, probabilmente, non si farà mai.

L’ultima patch realizzata dall’utente Reddit Fabrizio migliora ulteriormente Dino Crisis Rebirth, quello che negli anni è stato lo sforzo della community più vicino ad una vera e propria rimasterizzazione.

Rebirth è una patch non ufficiale per la versione giapponese SourceNext, che consente di applicare molteplici miglioramenti alla release per PC, tra cui la sostituzione dell’API dall’originale DirectDraw 5.00 a DirectX 9.

Adesso, questo utente ha perfezionato ulteriormente il suo personale remaster, pubblicando un nuovo HD Texture Pack.

Tra le novità abbiamo una nuova modalità di rendering 3D, un audio driver da 44100Hz a 16bit contro il precedente 22050Hz a 8bit, e la correzione di un bug che aumentava la velocità della musica quando la protagonista Regina veniva ferita.

Dettaglio ancora più importante, vengono sbloccate le risoluzioni superiori a 640×480, consentendo una visione più nitida anche sulle macchine moderne.

Infine, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, l’ultima patch migliora anche la qualità delle texture, che sono fondamentalmente del tutto nuove ma con lo stesso stile della versione vanilla.

Probabilmente, Dino Crisis Rebirth si sforza ancora più di quanto non farebbe Capcom se dovesse lanciare un suo remaster.