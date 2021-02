Dino Crisis ha un erede spirituale: annunciato Instinction

Hashbane, uno studio indipendente neozelandese, ha annunciato il suo erede spirituale di Dino Crisis, chiamato Instinction.

Nel primo teaser, gli sviluppatori non rifuggono il paragone con la proprietà intellettuale di Capcom, anzi si chiedono se “saranno all’altezza” della sua eredità.

L’originale Dino Crisis spegnerà quest’anno la sua 22esima candelina ma, almeno per ora, non sembrano esserci piani per recuperare il franchise.

Instinction prevede che i giocatori «uccidano creature preistoriche terrificanti in questo epico semi-open world».

Il gioco sarà piuttosto realistico, grazie a «combattimenti ed esplorazione immersivi in molteplici impressionanti location naturali».

L’obiettivo sembra proprio ricalcare le orme di Dino Crisis, dal momento che saranno inclusi puzzle e campagne da completare.

Il lancio è in programma per il Q3 del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e comprenderà fin da subito single-player e multiplayer.

Instinction sarà giocabile sia in prima che in terza persona, e prevede che si completano obiettivi, si trovino upgrade e si scoprano side quest.

Infine, il gioco sarà pienamente next-gen, introducendo il ray tracing e, in futuro, supporto per l’8K e i 120 fotogrammi al secondo.

Non ci è dato sapere se, per Dino Crisis, Capcom avesse immaginato la stessa sorte ma è cosa nota che il team di Dead Rising abbia lavorato ad un revival ad un certo punto, prima che venisse cancellato e lo studio chiuso.

I fan non hanno comunque smesso di sognare, e tra gli appassionati c’è chi si immagina già un remake del gioco originale.