Devil May Cry 5 Special Edition a meno di 20 euro per il Black Friday Amazon

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui videogiochi e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto Devil May Cry 5 Special Edition.

Devil May Cry 5 Special Edition è la versione rinnovata del titolo per console di nuova generazione, che integra effetti di Ray Tracing in tempo reale e un audio 3D migliorato, nonché nuove funzionalità e modalità create per l’occasione, come Vergil giocabile, contenuti Deluxe e le modalità “Turbo” e “mitico Cavaliere Oscuro”.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,5, abbiamo affermato che “in Special Edition ritroverete tutto Devil May Cry 5, quindi se non avete ancora giocato il titolo non ci sono dubbi che questa sia l’edizione che dovete puntare. L’altra anima è quella delle aggiunte, che vogliono strizzare l’occhio a chi invece ha già completato il gioco originale e cerca qualche novità per tornarci: Virgil è intrigante ma la sua aggiunta è piuttosto pigra e avrebbe meritato qualche extra in più, anche per godere del suo stile di combattimento in situazioni progettate ad hoc. I 120 fps sono un piacere per l’occhio e vanno a nozze con l’offerta di Capcom, ancora di più se legati alla folle modalità Turbo, mentre rimangono da colmare alcune magagne tecniche (come la questione del 4K e dei 1440)“.

Grazie alle offerte del Black Friday, oggi potete portarvi a casa Devil May Cry 5 Special Edition a soli 19,99€, rispetto al suo prezzo di listino usuale di 29,90€, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di quasi 10€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo videogioco a prezzo scontato!

