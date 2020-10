Devil May Cry 5, i tempi di caricamento PS4/PS5 a confronto (e non solo)

Dante e soci torneranno presto in azione nella next-gen grazie all’uscita di Devil May Cry 5 Special Edition, versione espansa del già eccellente action game targato Capcom uscito ormai diverso tempo fa sulle console di attuale generazione e personal computer.

C’è molta attesa circa le qualità tecniche della versione per console PS5, tanto che ora il canale Teeda ha deciso di pubblicare in anteprima un video realmente interessante, che mostra un confronto tra i tempi di caricamento del gioco relativamente all’edizione PlayStation 5 con quelli della versione PS4, PC e Xbox One già disponibile nei negozi.

Poco sotto, il filmato in questione:

C’è da dire che il filmato mette a confronto fasi di gioco diverse (specie per quanto riguarda il segmento relativo a PS4) sebbene le differenze relative ai caricamenti siano piuttosto evidenti.

Su PC il gioco sembra impiegare circa 10 secondi per caricare la missione (utilizzando un SSD), mentre le versioni per console current-gen impiegano all’incirca 20 secondi. Dal canto suo, la versione PS5 impiega meno di quattro secondi.

Sempre stando a quanto reso noto nel video, sembra che tutte le missioni del gioco (cutscene escluse) richiederanno circa dai 2 ai 5 secondi di attesa. Purtroppo, la video comparativa non mette in mostra la versione del gioco disponibile prossimamente su Xbox Series X, ragion per cui resta al momento in dubbio il fatto che la versione per la console Microsoft possa o no tenere testa a quella PS5.

Stando alle informazioni rese note al momento da Capcom USA, il quinto capitolo della saga di Devil May Cry girerà in ogni caso su PS5 e Xbox Series X anche a un massimo di 60 fotogrammi al secondo con ray tracing attivo (e in 4K).

Devil May Cry 5: Special Edition arriverà il 10 novembre su Xbox Series X|S e il 12 novembre su PlayStation 5, mentre la versione in copia fisica è attesa per l’1 dicembre su entrambe le console. Su PC questa edizione speciale non è al momento prevista.