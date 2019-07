Pokémon Detective Pikachu è il film basato su un videogioco con gli incassi più alti di sempre, come riportato da Yahoo News.

La pellicola firmata Warner Bros. ha battuto il precedente record detenuto da Warcraft, che oggi abbiamo appreso non avrà alcun seguito sebbene fosse stato pensato come una trilogia.

Gli incassi totali di Detective Pikachu sono stati di $436 milioni in tutto il mondo, $161 milioni dei quali nel solo fine settimana d’apertura. Sempre nel weekend d’apertura ha battuto il record nordamericano di Tomb Raider 2001 portando a casa $58 milioni.

Un sequel sarebbe stato già messo in cantiere prim’ancora che uscisse il primo capitolo, segno di grande fiducia nella proprietà intellettuale, e la sceneggiatura sarebbe stata affidata ad Oren Uziel (The Cloverfield Paradox).

Un secondo episodio di Detective Pikachu è in sviluppo presso Creatures Inc. per Nintendo Switch, dopo l’uscita dell’originale nel 2016 per Nintendo 3DS.

Fonte