Demon’s Souls, svelato cosa si nascondeva dietro i misteriosi suoni del gioco: un bel niente

Da quando Demon’s Souls è arrivato su PlayStation 5, molti giocatori avevano osservato la presenza di misteriosi suoni che si attivavano improvvisamente, senza preavviso e apparentemente senza logica, innescando un clangore inquietante che faceva balzare (in modo piuttosto divertente, va detto) i poveri giocatori che magari stavano trasmettendo su Twitch la loro partita.

Notato il fenomeno, sono partite le teorie più disparate: secondo alcuni il suono segnalava il cambiamento della World Tendency online, secondo altri era legato al mistero della porta chiusa – poi risolto; per altri ancora era addirittura un indizio legato a Elden Ring, prossima opera di Hidetaka Miyazaki.

Ma cosa si nasconde, invece, dietro gli effetti sonori inquietanti che potete sentire anche nei video in embed in questo articolo? Finalmente, grazie all’intervento dei colleghi di Kotaku, abbiamo la risposta: un bel niente.

While streaming Demon's Souls remake last night, there were 2 very strange sound events that happened. Has anyone else heard these? Anyone got any idea what they might mean? pic.twitter.com/lkS41e4b75

— Lance McDonald (@manfightdragon) November 13, 2020