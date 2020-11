Demon’s Souls, svelato il segreto della porta misteriosa!

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato sulle nostre pagine di un curioso mistero che stava intrattenendo gli appassionati a tu per tu con Demon’s Souls: una porta chiusa che non compariva nell’originale, e di fronte alla quale i fan si sono subito domandati cosa potesse celare.

Dopo aver indagato per un po’ di giorni (ricordiamo che il gioco è disponibile dal 12 novembre in molti mercati, mentre solo dal 19 in Europa), un giocatore ha trovato la soluzione e ha svelato l’arcano, riuscendo ad aprire la porta misteriosa di Demon’s Souls.

Lo streamer conosciuto come Distortion2 è riuscito a scoprire come aprire la porta: per farlo è necessario raccogliere le nuove monete di ceramica (Ceramic Coin, se preferite, e sono in totale ventisei) che sono celate nella fractured mode del gioco. Una volta fatto, sarà possibile scambiare questi collezionabili con il corvo per ottenere una chiave.

Inserita nella porta misteriosa, quest’ultima la apre e permette di raggiungere un’area dove è presente un’armatura, ma non solo: c’è anche la stessa armatura del boss Penetrator. Potete vedere l’easter egg nel video di seguito, condiviso direttamente da Distortion2.

We solved the mystery of the hidden door! Thanks for making such a great secret to get all the community involved @bluepointgames Was awesome looking for the coins in SOTC Remake and again in Demon's Souls Remake :D pic.twitter.com/gNpozqEztJ

— Distortion2 (@Distortion_2) November 19, 2020