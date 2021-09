Deathloop, FIFA 22 e tanti altri giochi con sconti sino al 68% su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il recente Deathloop a soli 41,19€, rispetto ai 60€ usuali di listino, per un risparmio reale di quasi 19€.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, abbiamo affermato che «Deathloop è un progetto di dimensioni più ridotte rispetto a Dishonored, ma questo non significa che non sia in grado di accontentare tutti i fan delle opere Arkane. La grande libertà di interpretazione del giocatore, unita a un concept che funziona fino in fondo e a diverse chicche che gli estimatori del genere adoreranno, fanno del progetto diretto da Dinga Bakaba un intelligente esempio di come sfruttare la stessa base ma applicando un paio di idee nuove e ben implementate nel tessuto di gioco.».

Piuttosto interessante anche Life Is Strange: True Colors, titolo proposto a soli 32,89€, rispetto ai 60€ usuali di listino. Life Is Strange: True Colors vi metterà nei panni di Alex Chen, una giovane asioamericana amante della musica che tornerà al suo paese natale dopo una lunga assenza ma, purtroppo, poco dopo assisterà alla morte del fratello Gabe in quello che sembra uno sfortunato incidente.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,5, abbiamo affermato che «Life is Strange True Colors è un racconto scritto, diretto e interpretato in maniera grandiosa. Una narrazione calda, piena di sfaccettature e riflessioni interessanti, che siano accennate o portanti, con una sceneggiatura solida e un crescendo di emozioni fino al gran finale».

