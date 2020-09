Deathloop, Arkane Studios sta assumendo personale per due nuovi titoli

L’acquisizione di Zenimax Media, la compagnia che possiede Bethesda, da parte di Microsoft ha colto tutti di sorpresa qualche giorno fa, dato che si tratta di un cambiamento davvero importante per quanto riguarda l’industria videoludica. Infatti, la compagnia di Redmond ha ottenuto in tal modo anche tutti i loro IP e software, tra cui troviamo Arkane Studios, azienda attualmente impegnata, ironia della sorte, su una nuova esclusiva temporanea per Playstation 5, Deathloop.

A quanto pare, tuttavia, Arkane sta già pensando al futuro ed ha pubblicato sul proprio sito web nuovi annunci di lavoro inerenti a due progetti non ancora annunciati: uno di Arkane France (il cui ultimo gioco è stato Dishonored 2) e l’altro di Arkane Austin (che ha realizzato Prey).

Ovviamente, al momento non sono state fornite ulteriori informazioni, ma vengono ricercati “engine programmer” per “simulazioni immersive dove il gameplay può creare diverse sfide”. Questa caratteristica può far riferimento a sparatutto, magari multiplayer, di qualche tipo.

Ricordiamo che l’uscita di Deathloop è stata rinviata ad inizio 2021 per le problematiche connesse al COVID-19. Se volete saperne di più sul gioco, un atipico shooter dal team di sviluppo di Prey, potete consultare la nostra corposa anteprima di Deathloop.