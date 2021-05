Death Stranding, giocatore scopre un dettaglio verso il finale

Un giocatore ha scovato un interessante dettaglio nel finale di Death Stranding, l’ultimo capolavoro di Hideo Kojima uscito su PS4 nel novembre 2020.

L’avventura di Sam Porter Bridges si è saputa distinguere per un gameplay strettamente legato alla narrazione, con la gradita peculiarità di consentire ai giocatori di collaborare tra loro nel tentativo di sopravvivere e riconnettere gli stati uniti d’America.

Il cast di attori presente nel gioco ha rappresentato un vero e proprio punto di forza, anche grazie al contributo di Norman Reedus, Mads Mikkelsen e, tra gli altri, Nicolas Winding Refn nei panni di Heartman (e qualche giocatore affezionato è riuscito finalmente a svelare i titoli presenti nella sua collezione di film e serie TV).

Non mancano altre gradevoli scoperte a distanza di tempo dall’uscita: un fan davvero paziente è riuscito a sbloccare una cutscene che a molti era sfuggita.

In una foto pubblicata su Reddit è possibile imbattersi in una nuova linea di dialogo che potreste non aver mai notato.

Se chiameremo altri giocatori durante la sezione giocabile dei titoli di coda (su PS4 tramite la pressione del touch pad), Sam si esprimerà in modo contestuale, commentando l’azione come segue:

«Questo è un bug o qualcosa del genere, vero!?»

Vi ricordiamo che nel corso della storia, è possibile utilizzare questo richiamo per segnalare la nostra presenza ad altri giocatori e ricevere una risposta da questi ultimi.

La replica di Sam suona decisamente divertente. Se Death Stranding sta giungendo al termine, a chi dovrebbe essere rivolta la chiamata?

Non è esclusa una sfumatura in stile “rottura della quarta parete“, come se il protagonista si rendesse conto che qualcun altro sta tentando di effettuare l’azione al suo posto, aggirando la sua volontà.

Non si tratta dell’unico segreto emerso in tempi recenti: è stato scoperto un riferimento alla saga di Metal Gear in una specifica versione del gioco, per la gioia dei fan dell’iconica serie stealth.

Vi ricordiamo che Death Stranding è arrivato anche su PC l’estate scorsa, e se vi state chiedendo quanto ha incassato, sappiate che c’è già una risposta.

Da qualche tempo si parla di una versione per PS5 praticamente già pronta, che permetterebbe a tutti i giocatori che non hanno ancora provato il titolo di farlo sfruttando gli upgrade tecnici della console di nuova generazione.