Death Stranding Director’s Cut “corregge” una clamorosa svista dell’originale

Death Stranding Director’s Cut è appena sbarcato su PS5, un’ottima occasione per chi non ha mai avuto modo di provare la versione originale lanciata quasi due anni fa.

Se invece la peregrinazione di Sam Porter Bridges non vi ha convinto in prima battuta è probabile che, malgrado le aggiunte e le rifiniture implementate per l’occasione, continuerà a non farlo.

Il gioco di Hideo Kojima è stato pensato per piattaforma PlayStation e in seguito è arrivato su PC. Adesso, grazie all’aggiornamento del browser Edge, è possibile giocarlo anche su Xbox.

Il lancio della Director’s Cut era atteso anche dai giocatori che hanno spremuto a dovere il gioco originale, fiduciosi che la versione PS5 avrebbe portato con sé qualche novità sulla storia: se volete conoscere tutte le differenze, vi rimandiamo all’esaustiva recensione della nostra Stefania Sperandio.

Oltre ad aver migliorato l’aspetto grafico e aver aggiunto nuove missioni, oggetti e modalità (come la corsa su circuito), il team di Kojima Productions ha provveduto a effettuare un’auspicabile “correzione” .

Nello specifico, stiamo parlando di uno dei file leggibili nella sezione Interviste, intitolato “Un mondo asessuato” e firmato da un non meglio specificato Consulente della Bridges.

Al momento dell’uscita, il contenuto del testo fece discutere per una presunto alone discriminatorio riferito all’asessualità, che adesso è stato smussato grazie a un testo aggiuntivo.

Nel file originale l’asessualità veniva definita come uno «stile di vita di popolarità crescente», e si lasciava intendere che identificarsi nella comunità asessuale fosse una conseguenza del Death Stranding di cui era necessario disfarsi per ripopolare la terra.

Come riportato anche da PSLS, il discusso intervento del Consulente è stato integrato con un’inattesa segnalazione che conferisce una nuova sfumatura al contesto originale e si lascia alle spalle le polemiche:

Another unexpected change in the Death Stranding: Director's Cut is with one of the log entries. The data log about "The Asexual World" caused a bit of controversy for its inaccurate look at asexuality, and the Director's Cut adds a note to address this. pic.twitter.com/uUpP9fKZtg

— alessandro fillari (@afillari) September 23, 2021