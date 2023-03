Dead Space 2 Remake, i fan hanno già una richiesta importante per EA Motive

Dopo il successo ottenuto dal remake del primo capitolo, sono ormai numerosi i fan che chiedono anche l’annuncio di un potenziale Dead Space 2 Remake, che possa restaurare e riportare in grande stile anche il secondo episodio della saga.

EA Motive del resto non ha mai nascosto la volontà di lavorare a nuovi capitoli della serie, dopo l’eccellente lavoro svolto con il primo Dead Space (trovate il remake su Amazon), con un indizio molto importante lanciato recentemente proprio ai fan.

Dopo che tanti utenti hanno ricevuto un sondaggio che indagava sull’interesse per remake di Dead Space 2 e del terzo capitolo, la community ha deciso di riunirsi per immaginare che cosa potrebbe essere davvero migliorato in una nuova edizione di questi episodi.

Game Rant segnala una delle proposte più interessanti e intriganti per il ritorno del secondo episodio: rendere il Tormentatore una minaccia credibile, rispetto a quanto accaduto nel videogioco originale.

Ricordiamo infatti che il Tormentatore è uno dei primi ostacoli che Isaac dovrà affrontare nel secondo capitolo: una minaccia anticipata da un build-up in numerose cutscene iniziali, che lasciava intendere una battaglia molto impegnativa.

Eppure, una volta che i giocatori si sono ritrovati di fronte a questa terrificante creatura, è sopraggiunta una enorme delusione: il boss può essere sconfitto in pochi colpi, rendendo una sconfitta praticamente impossibile.

Per questo motivo, il desiderio di molti utenti Reddit è quello di poter affrontare «per davvero» il Tormentatore in Dead Space 2 Remake: in altre parole, EA Motive dovrebbe modificare quasi interamente il suo funzionamento per renderlo una boss battle entusiasmante e pericolosa allo stesso tempo.

I fan hanno infatti commentato come sia uno dei mostri con il design più riuscito dell’intero secondo capitolo, ma ironicamente è proprio il più semplice da battere: vedremo se gli sviluppatori accontenteranno i fan, qualora dovesse essere confermato ufficialmente il nuovo remake.

Ricordiamo che Dead Space Remake si è rivelato il gioco inedito più venduto a gennaio: un ottimo risultato per gli sviluppatori, nonostante un comprensibile calo di vendite arrivato nelle settimane successive.

Per dimostrare il grande amore che il team nutre per gli episodi originali, recentemente è stato ricreato il famoso trailer originale con l’engine del remake: un lavoro incredibile che si dimostra anche un colpo al cuore per i fan storici.