Dead Rising 5, spuntano online i video gameplay dell’episodio cancellato (e nuovi dettagli)

Sembra che Dead Rising 5 a un certo punto sia esistito davvero, ma Capcom ha ormai preso la decisione di cancellarlo e sospendere a tempo indeterminato la celebre serie action adventure ricca di zombie.

Dopo lo scarso successo ottenuto dal quarto capitolo del franchise (che trovate su Amazon), il publisher ha deciso di concentrare i propri sforzi su altre IP, ma stando a nuovi video gameplay è stato fatto inizialmente anche un tentativo per “riportare in vita” la saga.

Come riportato da DualShockers, il portfolio di uno degli sviluppatori coinvolti nel progetto è infatti pieno di nuovi video e dettagli sul quinto capitolo della saga, che avrebbe dovuto chiamarsi «Dead Rising: Dia de Los Muertos».

Come facilmente intuibile dal titolo, Dead Rising 5 sarebbe stato dunque ambientato a Mexico City: il protagonista inoltre non sarebbe stato Frank West, ma avrebbe visto il ritorno di Chuck Greene dal secondo episodio della serie.

Il progetto non è mai arrivato oltre la fase di pre-rendering e sembrerebbe essere stato cancellato da Capcom proprio durante le sue fasi iniziali, ma i video gameplay che potete trovare al seguente indirizzo permettono di avere un’idea di cosa avrebbero potuto aspettarsi i fan.

In uno di questi viene mostrato il nuovo sistema di loot, che avrebbe dovuto facilitare non solo la produzione del gioco, ma anche rendere maggiormente chiaro agli utenti la rarità e l’efficacia degli oggetti all’interno delle casse.

Inoltre, è stata mostrata anche la mappa di gioco con le ambientazioni in quello che probabilmente è il filmato più interessante, con alcuni stralci di gameplay che vi allegheremo di seguito e che ci mostrano Chuck in azione:

Nel filmato viene anche mostrato l’approccio iniziale contro il boss El Guapo, un signore della droga con un braccio metallico ed elettrificato: proprio come per i precedenti capitoli della serie, anche Dead Rising 5 avrebbe dunque offerto folli battaglie contro nemici pericolosi e imprevedibili.

Sfortunatamente, al momento non sembra esserci alcuna intenzione di tornare a lavorare sul brand: lo studio Capcom Vancouver ha addirittura chiuso i battenti, anche se il publisher ha chiarito in seguito come il brand fosse ancora importante per loro.

Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare annunci su un potenziale revival della saga. Nel frattempo, se volete ingannare l’attesa o volete scoprirne di più su questo franchise, vi lasciamo a un nostro speciale approfondimento su Dead Rising.