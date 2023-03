Dead by Daylight è il prossimo gioco che diventerà un film: ecco i dettagli

Dead by Daylight diventerà un film, aggiungendosi all’ormai sconfinata serie di videogiochi che sono passati al grande schermo.

Il videogioco horror multiplayer, che è stato un successo e che potete trovare su Amazon, arriva al cinema a sorpresa con una produzione imponente.

Un grande schermo ormai affollatissimo di videogiochi, visto che di recente anche Rainbow Six avrà la sua trasposizione cinematografica annunciata di recente.

Per non parlare di Tetris, un altro film arrivato a sorpresa che promette di essere addirittura una spy story dal primo trailer.

La notizia è stata riportata in esclusiva da Variety, che racconta anche i dettagli della produzione del film di Dead by Daylight.

Atomic Monster e Blumhouse stanno collaborando con lo studio di sviluppo Behaviour Interactive per sviluppare un adattamento cinematografico dell’amatissimo gioco multiplayer horror.

Blumhouse in particolare è una garanzia per quanto riguarda le produzioni horror, una collaborazione che ha fatto la gioia anche di Stephen Mulrooney, vicepresidente esecutivo di Behavior Interactive:

«Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Jason Blum e James Wan, due giganti dell’industria cinematografica horror, per espandere ulteriormente l’universo di “Dead by Daylight”. […] Il nostro motto è creare momenti unici, insieme, per sempre. Atomic Monster e Blumhouse sono i partner ideali per creare l’ingresso killer di “Dead by Daylight” sul grande schermo.»

Un entusiamo che sembra condiviso anceh da James Wan, regista e CEO di Atomic Monster.

Uno che con gli horror ci va a nozze e non potrebbe essere più felice di realizzare il film di Dead by Daylight, a quanto pare:

«Il team di Behaviour ha creato una lettera d’amore per il mondo dell’horror, costruendo un ambiente incredibile brulicante di atmosfere e cattivi terrificanti, perfetto per un adattamento cinematografico spaventoso. Siamo grandi fan del gioco di Atomic Monster e siamo entusiasti di collaborare con Blumhouse per portare questo mondo spaventosamente viscerale sul grande schermo.»

Al momento il film non ha sceneggiatore e regista, ma la produzione è già al lavoro per trovare qualcuno con la stessa passione per gli stilemi classici dell’horror.

A proposito di film horror, anche il lungometraggio di Silent Hill sta andando avanti. Cambiando totalmente genere, invece, il film di Super Mario ha anticipato la sua data di uscita a sorpresa.