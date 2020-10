La dashboard di Xbox Series X gira solo a 1080p, svela Digital Fondry

La nuova generazione di console vuole offrire esperienze di gioco in 4K nativi, laddove possibile – e sappiamo anche che in alcuni casi si è parlato addirittura di 8K.

Questo, però, per quanto riguarda i giochi: come svelato da John Linneman di Digital Foundry – team specializzato nelle analisi tecniche degli hardware – infatti, apprendiamo che Microsoft avrebbe scelto di limitare la dashboard di Xbox Series X a 1080p.

Xbox Series X, la console next-gen di Microsoft

In un cinguettino in cui si è espresso sull’argomento, Linneman si è detto rammaricato per la scelta del gigante di Redmond di fermarsi al full HD, che per lui era già obsoleto su Xbox One X:

Il grosso problema, per me, più che qualsiasi altra cosa, è la bassa risoluzione della dashboard di Xbox. Ero deluso quando Xbox One X offriva un rendering di soli 1080p della UI quando PS4 Pro proponeva 4K nativi – ma che l’UI continui ad avere 1080p anche su Series X… questo è inaccettabile.

Well, the big problem for me, more than anything, with the Xbox dash is the low resolution. I was disappointed with Xbox One X only offering 1080p UI rendering when PS4 Pro did native 4K but for 1080p UI to continue on Series X…that's really not acceptable to me. — John Linneman (@dark1x) October 15, 2020

Secondo un altro tweet di Linneman, Microsoft avrebbe operato questa scelta per «tenere più potenza possibile a disposizione dei giochi, il che ha senso. Sono però sicuro che Xbox Series X ha abbastanza risorse da riuscire a far girare una UI a risoluzione più alta.»

I believe they wanted to reserve more resources for games, which is fair, but I feel like the Series X should have enough spare resources to handle a higher resolution UI. — John Linneman (@dark1x) October 15, 2020

Sappiamo, in effetti, che dati alla mano Xbox Series X sarà la console più potente della prossima generazione. Vedremo se Microsoft deciderà di tenere invariata questa decisione, o se in futuro opterà per una possibile scalabilità dell’UI della console, in modo che un utente che gioca su un pannello in 4K possa decidere di vederla a quella risoluzione, anziché in upscaling da 1080p.

Xbox Series X arriverà, accompagnata da Xbox Series S, il prossimo 10 novembre. Avrà un costo di listino di 499,99€ e proprio oggi vi abbiamo svelato tutti i dettagli sui suoi giochi che saranno ottimizzati al lancio.