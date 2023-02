Il soulslike dagli autori di Nioh svela i requisiti minimi e raccomandati

Wo Long Fallen Dynasty, l’imminente soulslike realizzato da Team Ninja e Koei Tecmo, torna a mostrarsi ancora coi requisiti minimi e raccomandati della versione PC.

Gli sviluppatori del classico Nioh (trovate la Collection Remastered su Amazon) sono pronti ad adattare la mitologia cinese in un contesto dark fantasy, durante l’era dei Tre Regni.

Gli ultimi video gameplay dedicati al soulslike, che potete ammirare nella nostra notizia, hanno messo sul piatto un titolo ricco di potenzialità.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, KOEI Tecmo ha appena condiviso i requisiti di sistema ufficiali della versione PC di Wo Long Fallen Dynasty.

Per giocare a 1280×720 con 30FPS, i giocatori di PC avranno bisogno di un Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 3400G con 8GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 1650 o AMD Radeon RX 570.

Per giocare a 1080p con 60fps, Team Ninja raccomanda una NVIDIA GeForce RTX 2060 o una AMD Radeon RX 5700XT. La compagnia ha inoltre rivelato che il gioco supporterà NVIDIA DLSS 2 e Intel XeSS grazie un aggiornamento successivo al lancio.

Poco sotto, trovate i requisiti minimi e raccomandati del gioco:

MINIMI

Richiesto processore 64-bit e sistema operativo

OS: Windows® 10, Windows® 11, 64bit

Processore: Intel® Core™ i5-8400, AMD Ryzen™ 5 3400G

Memoria: 8 GB RAM

Grafica: GeForce GTX 1650 4GB, Radeon RX 570 4GB

DirectX: Version 12

Network: Broadband Internet connection

Storage: 60 GB spazio libero

Sound Card: 16 bit stereo, 48kHz WAVE file can be played

Note addizionali: HDD, 720P, 30FPS

RACCOMANDATI

Richiesto processore 64-bit e sistema operativo

OS: Windows® 10, Windows® 11, 64bit

Processore: Intel® Core™ i7-8700, AMD Ryzen™ 5 3600XT

Memoria: 16 GB RAM

Grafica: GeForce RTX 2060 6GB, Radeon RX 5700XT 8GB

DirectX: Version 12

Network: Broadband Internet connection

Storage: 60 GB available space

Sound Card: 16 bit stereo, 48kHz WAVE file can be played

Note addizionali: HDD, 1080P, 60FPS

Wo Long Fallen Dynasty uscirà il 3 marzo prossimo. Inoltre, KOEI Tecmo rilascerà una demo per PC, più precisamente il 24 febbraio.

Da quello che sappiamo il soulslike non sarà affatto un gioco facile, come già ammesso dagli stessi sviluppatori e come ampiamente dimostrato dai filmati di gioco rilasciati in queste settimane.

Ma non solo: a tal proposito vi avevamo segnalato un interessante video gameplay dalla durata di 10 minuti, che ci mostrava l’esplorazione di una delle prime aree di gioco e nuove armi.