Dai nuova energia alla tua casa con le nuove offerte di MediaWorld!

La nota catena MediaWorld ha lanciato una promozione imperdibile, chiamata “Nuova energia alla tua casa“, che vi consentirà di acquistare a prezzo scontato tantissimi prodotti, anche a tasso zero e con consegna gratuita, sino a mercoledì 14 aprile, per rinnovare la vostra casa. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su MediaWorld.

Tanti i prodotti proposti dal portale, con una selezione che spazia tra smartphone, notebook, tablet, smart TV e tanto altro, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV LG OLED 65BX6LB.API, che oggi potete portarvi a casa a soli 1.699€, rispetto ai 2.299€ usuali di listino, per un risparmio reale di 600€.

Si tratta di un dispositivo equipaggiato con uno spettacolare pannello OLED da 65″ che offre un nero perfetto ed una riproduzione accurata dei colori per una qualità di visione assolutamente superlativa. La smart TV LG OLED 65BX6LB.API è animata dal potente processore α7 Gen 3, in grado di analizzare ed ottimizzare al meglio ogni scena grazie all’impiego dell’Intelligenza Artificiale.

Non manca ovviamente il supporto a tutte le tecnologie HDR, mentre la presenza del pluricollaudato sistema operativo WebOS vi consente di accedere ad una vasta libreria di applicazioni, tra cui le piattaforme streaming più popolari come Netflix, Prime Video e Disney+.

