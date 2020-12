Cyberpunk 2077, versioni console “nascoste intenzionalmente”

OpenCritic, un aggregatore di recensioni che funziona in maniera molto simile a Metacritic, ha preso posizione riguardo alla vicenda Cyberpunk 2077, sbilanciandosi per la prima volta con un disclaimer sulla propria piattaforma.

Proprio come su Metacritic, lo shooter RPG ha una media elevatissima dal momento che la versione presa in analisi dai media internazionali è quella, quasi perfetta, per PC.

Per questa ragione, l’aggregatore ha sentito di aggiungere un disclaimer sulla propria piattaforma per segnalare come siano andate le cose e perché, nonostante quella media così alta, il titolo non sia consigliabile ad oggi su PS4 e Xbox One.

«Questo gioco ha disparità significative nelle performance, nell’esperienza utente e nei voti delle recensioni tra PC, console next-gen e le versioni Xbox One e PS4», si legge nel disclaimer.

«Il team di OpenCritic e alcuni critici sospettano che lo sviluppatore, CD Projekt RED, abbia intenzionalmente cercato di nascondere il vero stato del gioco su Xbox One e PS4, con requisiti come permettere di usare soltanto footage di gioco pre-renderizzato nelle proprie recensioni e non fornendo copie review per le versioni PS4 e Xbox One».

Si tratta di una prima volta sia per OpenCritic che per la stampa in generale, in una presa di posizione che l’aggregatore ha sentito di prendere per responsabilità, e per difendere il proprio buon nome, nei confronti degli utenti.

Dal canto nostro, come ripetiamo da alcuni giorni, vi abbiamo fornito un’analisi della versione console di Cyberpunk 2077 non appena è stato possibile, ed è arrivata sulle pagine di SpazioGames già al day one del 10 dicembre.

In aggiunta, abbiamo trattato singolarmente la versione PlayStation 4, la più problematica, con un video confronto e un approfondimento a tema.