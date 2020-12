Cyberpunk 2077, sviluppatore lascia i social: “certe linee non andrebbero superate”

Non è certo un segreto che, una settimana fa, abbiamo assistito al lancio di Cyberpunk 2077 e che questo su console non sia andato esattamente come previsto. Sappiamo, infatti, che il gioco di ruolo di CD Projekt RED ha delle performance tutte da migliorare su PlayStation 4 e Xbox One, con la retrocompatibilità della next-gen che riesce solo in parte a migliorare l’esperienza, ancora minata da instabilità sia per quanto riguarda la fluidità che per quanto concerne i bug/glitch.

CD Projekt RED ha ammesso che pensava di riuscire a fare in tempo a risolvere i problemi per l’uscita e sta vivendo un contraccolpo tutt’altro che invidiabile in Borsa, ma ha confermato che continuerà a lavorare a nuove patch (una in uscita nei prossimi giorni) almeno fino a febbraio, con due aggiornamenti maggiori previsti per i prossimi due mesi.

Purtroppo non tutti i consumatori hanno preso in modo molto composto la delusione, con Cyberpunk 2077 che è diventato rapidamente un tormentone e un oggetto di scherno – complice anche la rottura del day-one che ha permesso ai consumatori di vedere una versione ancora peggiore di quella effettiva, prima della patch del giorno di lancio.

Il clima, insomma, è tutt’altro che leggero intorno a CD Projekt, ma probabilmente qualcuno ha esagerato nello scagliarsi non tanto contro la compagnia in sé, ma contro i suoi esponenti che hanno una presenza social.

È stato anche il caso di Andrzej Zawadzki, senior game designer del team e a capo del design di Cyberpunk 2077, che dopo la tempesta del lancio aveva deciso di prendersi una pausa dai social a causa della tossicità del momento. Lo sviluppatore ha scritto:

Need to turn off Twitter for a couple of days. There are some lines you simply don't cross.

Take care folks and be good to each other.

— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) December 12, 2020