Cyberpunk 2077, scoperta una monorotaia non usata: è uno dei contenuti tagliati?

Un utente Reddit ha scoperto una monorotaia installata a Night City ma mai usata davvero all’interno di Cyberpunk 2077.

Questa scoperta spinge a pensare che si tratti di uno dei contenuti tagliati dello shooter RPG di CD Projekt RED, oppure che tale complesso sistema possa venire utilizzato in un DLC di prossima uscita.

A dire il vero, la software house polacca non ha fatto molto per occultare il sistema ferroviario implementato nella sua distopica metropoli.

I binari possono infatti essere trovati affianco alle corsie sopraelevate dell’intricato sistema autostradale di Night City.

In tanti non ci hanno fatto caso, ma in realtà quei binari non ospitano mai alcun treno in viaggio né in un verso, né in un altro.

Un giocatore si è posto la domanda e ha fatto una scoperta cui stentava a credere: il sistema ferroviario porta addirittura ad una stazione incompleta.

Una volta raggiunta la stazione ci sono porte che conducono dentro la Night City Area Rapid Transit (NCART), con cui V può persino interagire.

L’esistenza di questa interazione fa pensare che la stazione faccia parte di contenuti tagliati all’ultimo momento, magari per ragioni collegate ai tanti rinvii e ai problemi tecnici del lancio.

Meglio ancora, il sistema potrebbe venire recuperato in vista del programma di DLC gratuiti ed espansioni a pagamento che, com’è noto, partirà all’inizio del 2021.

Qualunque sia la ragione, è di certo una curiosità che appassionerà ulteriormente i mercenari che in questi giorni si stanno aggirando per le inquinate e corrotte strade di Cyberpunk 2077.