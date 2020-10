Cyberpunk 2077: volete vedere la mappa fuori Night City? Eccola

CD Projekt RED rilascerà tra una manciata di settimane il prossimo e attesissimo Cyberpunk 2077, il nuovo e sorprendente titolo dagli autori di The Witcher 3: Wild Hunt.

Come saprete, il gioco avrà una mappa del mondo davvero molto vasta ma di cui al momento si sa ancora molto poco. Fortuna vuole che alcune nuove concept art di hanno permesso ora di dare uno sguardo anche alla vastità delle cosiddette Badlands subito fuori la città di Night City (ossia la metropoli dove si svolgeranno gran parte delle vicende del gioco).

Poco più in basso, un’immagine di come apparirà il territorio inesplorato tutto attorno alla città (via Reddit).

Ma non solo: un’altra concept art ci dà modo di ammirare più da vicino il distretto di Pacifica, attanagliato da gang di criminali e violenze di ogni genere.

Infine, un popolare youtuber polacco ha pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale quello che sembrerebbe essere uno screen del gioco mai visto prima, che mostra un vicolo della città di Night City ricco di dettagli e particolari interessanti.

Lo scorso 15 ottobre il team di sviluppo ha tenuto il quarto e ultimo Night City Wire, l’evento streaming dedicato a tutte le novità del gioco, nel quale si è discusso approfonditamente sulle vetture – sia su quattro che su due ruote – che potremo guidare durante l’avventura principale.

Cyberpunk 2077, ricordiamo per chi non lo sapesse, uscirà su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il 19 novembre 2020. Il gioco è previsto anche su Google Stadia lo stesso giorno delle altre edizioni.

Le versioni PS5 e Xbox Series X del gioco arriveranno invece sugli scaffali dei negozi nel corso del 2021.