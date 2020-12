Cyberpunk 2077: i salvataggi si corrompono se superano gli 8 MB

L’assistenza di GOG (lo store digitale per PC gestito da CD Projekt) ha confermato la presenza di un importante bug nel sistema di salvataggio di Cyberpunk 2077, per cui potrebbe capitare che il vostro salvataggio venga corrotto in modo definitivo. Quando vi compare un messaggio che recita «il salvataggio è danneggiato e non può essere caricato», sappiate che la cosa è irreversibile e, scrive GOG, significa che «il file non può essere recuperato.»

A innescare questa problematica, apprendiamo anche dai colleghi del sito DualShockers, sono le dimensioni del file: sfruttando pienamente il sistema di crafting, infatti, questo aggiunge sempre nuovi oggetti alla vostra esperienza di gioco, che vanno ad accrescere il peso del save. Se avete sfruttato dei glitch per duplicare gli oggetti che portate con voi, a vostra volta, potreste incappare nel problema.

Cyberpunk 2077 su PC

Gli utenti, sperimentando, hanno rilevato che il difetto si genera quando il file supera 8 MB di peso: una volta corrotto, è possibile caricarne un altro (il gioco fa salvataggi automatici in continuazione), ma non si può comunque ridurne il peso in modo retroattivo, perché qualsiasi oggetto abbiate creato/duplicato è già incluso irrimediabilmente nelle dimensioni del vostro salvataggio.

Il bug di Cyberpunk 2077 si genera, secondo quanto è emerso fino ad ora, perché i salvataggi superiori agli 8 MB comincerebbero a sovrascrivere alcuni dati critici per il funzionamento del file, rendendo impossibile il caricamento corretto. GOG anticipa che «il limite delle dimensioni del salvataggio potrebbe essere aumentato con una patch futura, ma i file corrotti rimarranno corrotti», quindi se doveste essere incappati in questo problema sappiate che il vostro salvataggio non potrà comunque essere recuperato.

In attesa di aggiornamenti sulla questione, il consiglio è quello di non strafare con il crafting per evitare che il salvataggio assuma dimensioni problematiche: in questo modo, non dovreste mai incrociare il sentiero del file corrotto dal suo peso.

Avete già letto tutte le novità della patch 1.05 uscita tra venerdì e sabato per Cyberpunk 2077?