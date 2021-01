Cyberpunk 2077, finalmente le mod ci svelano in che posizione dorme davvero V

Un po’ tutti ci siamo chiesti una curiosità, giocando a Cyberpunk 2077: in che posizione dorme V? La domanda, che può suonare eccentrica a chi non ha messo le mani sul titolo di CD Projekt RED, è in realtà diventata un tormentone dopo la sua uscita, perché all’interno del suo appartamento il protagonista (o la protagonista, a seconda di come lo avete creato) si mette a letto in una stramba posizione, stendendosi parallelamente rispetto al cuscino.

Dove vanno a finire, allora, le gambe di V mentre si stende così, anziché in perpendicolare? La risposta che non sapevate di volere (giusto?) arriva dalla mod che permette di giocare in terza persona, e che ci mostra come si posizioni il mercenario di Night City per dormire a casa sua – e solo a casa sua.

Poteva andare peggio, dai

Come segnalato dai colleghi britannici di Eurogamer, infatti, semplicemente V si stende con le gambe fuori dal letto – una posizione comoda se… devi tenerti pronto a scappare, forse. Per dormire non ne siamo altrettanto certi.

Battute a parte, come evidenziato da Eurogamer.net, è curioso notare che questa strana posizione è stata data a V dagli sviluppatori solo e rigorosamente quando dorme nel letto del suo appartamento. Sugli altri letti, come quelli dove si ritrova alla fine di un rapporto sessuale, il protagonista tiene invece una posizione normale: potete vederlo nella gif di seguito condivisa dai colleghi.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. A gennaio e febbraio sono attese due patch maggiori che puntano a risolvere alcune delle maggiori problematiche dell’edizione console: per farvi un’idea di come si comporta il gioco su PlayStation e Xbox vi raccomandiamo questo articolo e questo articolo. Se, invece, volete sapere come vanno le cose su Stadia, potete trovare i dettagli qui.

Nel corso dell’anno è in uscita anche l’edizione specificamente per PS5 e Xbox Series X|S, che sarà accessibile gratis da chi possiede il gioco sulla generazione precedente.