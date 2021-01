Cyberpunk 2077 Collector’s Edition disponibile nuovamente da GameStop!

A sorpresa, Gamestop Italia ha rimesso in listino la Cyberpunk 2077 Collector’s Edition! La Collector’s Edition del gioco è disponibile per l’acquisto e contiene diversi oggetti da collezione di altissima qualità, tra cui una statua di 25 cm raffigurante V, il protagonista del gioco, una steelbook, un libro illustrato e molto altro. Il contenuto della Collector’s Edition è racchiuso in una scatola che ricorda i mega-edifici che dominano Night City. Bonus digitali inclusi nella Collector’s Edition: colonna sonora del gioco, libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco, manuale di Cyberpunk 2020, sfondi per desktop e dispositivi mobile.

Basato sul gioco da tavolo Cyberpunk 2020, il gioco ci metterà nei panni di V, un protagonista interamente personalizzabile che si troverà ad affrontare le avversità presenti nella metropoli di Night City, ricca di pericoli di ogni genere. Così come ci ha abituato in passato con The Witcher 3: Wild Hunt, anche questa volta CD Projekt RED propone diverse versioni della sua opera, da quella standard ad una maestosa versione da collezione che farà gola a tutti gli appassionati del genere.

Vi ricordiamo anche che sulle pagine di SpazioGames è disponibile la nostra recensione (con tanto di video review) del nuovo titolo di CD Projekt RED. Nell’articolo, firmato dal nostro Domenico Musicò, abbiamo affermato che «Cyberpunk 2077 è un maestoso colossal, l’opera più grande e significativa di una compagnia che è cresciuta fino a diventare un nuovo punto di riferimento per l’intera industria. Vario, enorme, capace di lasciare completa libertà espressiva al giocatore e in grado di mostrare chiaramente una nuova via per il futuro degli RPG open-world, l’opera di CD Projekt tocca temi d’importanza capitale, mettendoci faccia a faccia coi nostri demoni peggiori, le nostre virtù, la degradazione della nostra società e le terribili derive che il progresso tecnologico sta acuendo giorno dopo giorno.»

