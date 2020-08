Cuffie wireless Beats Solo Pro in sconto di oltre 90 euro!

Le cuffie wireless Beats Solo Pro sono in offerta per un periodo di tempo limitato su Amazon, rappresentando l’occasione ideale per gli appassionati di musica e, perché no, anche per i gaming che fossero alla ricerca di un nuovo paio di cuffie dal livello qualitativo altissimo.

L’occasione è davvero di quelle ghiottissime, dal momento che le cuffie wireless Beats Solo Pro vengono offerte ancora per poco ad un prezzo molto conveniente, con uno sconto di oltre 90 euro estremamente raro per un prodotto di fascia molto alta qual è questo.

Le cuffie wireless sono presentate ad alte prestazioni con cancellazione del rumore attiva, ANC, che blocca totalmente i rumori ambientali per la massima immersione nella propria esperienza multimediale. Inoltre, la modalità Trasparenza consente di percepire quello che accade intorno a se mentre si ascolta musica.

Le Beats Solo Pro sono dotate di chip per cuffie Apple H1 e Bluetooth di Classe 1 per un raggio d’azione ancora più ampio e meno rischi di perdere la connessione. Sono compatibili anche con iOS e Android, per cui potrete continuare ad usarle pure fuori casa una volta spento il PC.

I comandi vocali sono supportati sui dispositivi iOS: basta pronunciare “Ehi Siri” o premere il pulsante b per usarli su numerosi dispositivi compatibili, e non perdere mai la concentrazione lungo le 22 ore di ascolto garantite con tutte le funzionalità attivate – diventano fino a 40 ore senza ANC e modalità Trasparenza.

Le cuffie wireless Beats Solo Pro sono ora disponibili su Amazon con uno sconto del 33% pari a 99,96 € che le porta a costare soltanto 199,99 € – contro i ben 299,95 € necessari per acquistarle regolarmente. Un’offerta che non dovreste lasciarvi sfuggire se volete fare finalmente il salto di qualità audio!

