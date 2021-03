Cuffie gaming Logitech G432 a meno di 50 euro tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, venerdì 5 marzo 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative alle cuffie gaming, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare le cuffie gaming Logitech G432, che oggi potete portarvi a casa a soli 49,99€, rispetto agli 81,99€ di listino, per un risparmio reale di 32€. I potenti driver da 50mm presenti all’interno dei padiglioni vi permetteranno di godere di un suono cristallino, in grado di immergervi completamente all’interno dei mondi di gioco virtuali o godervi al meglio serie TV e film. L’headset Logitech G432 è dotato di un microfono da 6mm ottimizzato per catturare in maniera perfetta la vostra voce e farvi sentire perfettamente dai vostri amici e compagni di squadra. Inoltre, il braccio flip-to-mute consente di disattivare il microfono istantaneamente quando non volete essere ascoltati.

La qualità sonora è assicurata dal supporto alla tecnologia audio surround DTS Headphone:X 2.0 che vi permetterà di ascoltare tutto quelle che succede intorno a voi, dai nemici che si muovono furtivamente alle vostre spalle agli indizi per abilità speciali. Infine, le cuffie gaming Logitech G432 garantiscono un comfort ottimale, grazie ai copriorecchie e la fascia per la testa in similpelle deluxe per ridurre la pressione sulle orecchie.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sulle cuffie gaming tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

