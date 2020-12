Cuffie, auricolari Bluetooth ed accessori gaming in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a cuffie, auricolari Bluetooth ed accessori gaming che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo dall’headset gaming HyperX HX-HSCA-RD Cloud Alpha, cuffie dotate di driver dinamici da 50mm con magneti al neodimio in grado di fornire un’elevata limpidezza ai suoni eliminando le distorsioni. I padiglioni in pelle sintetica assicurano un buon isolamento passivo, mentre la robustezza è garantita dall’archetto in alluminio. Il microfono è rimovibile, così come i cavi intrecciati – questi ultimi dotati di comodi controlli audio. Si tratta di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per chi preferisce contare sull’affidabilità di un headset su cavo.

Solitamente l’headset gaming HyperX HX-HSCA-RD Cloud Alpha viene proposto a 99,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 79,99€.

Continuiamo con le AfterShokz Trekz Titanium, cuffie a conduzione ossea che offrono una qualità audio eccellente grazie alla tecnologia PremiuimPitch+, che garantisce un’ampia gamma dinamica e bassi profondi. Ricordiamo che sentiamo attraverso la conduzione ossea mentre mangiamo, beviamo e ci grattiamo la testa, ecc. Percepiamo parzialmente anche noi stessi parlare attraverso la conduzione ossea: ecco perché la nostra stessa voce ci appare diversa da ciò che gli altri ascoltano. Approfittando di questo fenomeno naturale, i trasduttori di conduzione ossea guidano la micro-vibrazione attraverso gli zigomi verso le orecchie interne, emettendo suoni senza tapparle o coprirle. Le cuffie a conduzione ossea sono leggere e resistenti, per un’esperienza di comfort tutto il giorno.

Solitamente le AfterShokz Trekz Titanium vengono proposte a 79,95€, ma oggi potrete averle a soli 63,95€.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su cuffie, auricolari Bluetooth ed accessori gaming

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon