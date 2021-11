Early Black Friday: Crollo dei prezzi su Amazon! Tanti videogiochi ai prezzi migliori di sempre!

State cercando nuovi videogiochi per la vostra collezione o da regalare ad amici e/o parenti per Natale? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte anticipate del Black Friday 2021, offre la possibilità di portarsi a casa tantissimi videogiochi al prezzo migliore di sempre!

Ad esempio, per soli 34,90€, rispetto ai 74,99€ usuali di listino, potete portarvi a casa Deathloop, una delle esclusive PS5 più apprezzate! Deathloop racconterà lo scontro tra Colt e Juliana, due killer intrappolati in un loop temporale dal quale si potrà uscire solo eliminando con successo tutti i bersagli senza rimanere uccisi. Gli sviluppatori hanno affermato di voler sfruttare le potenzialità del controller DualSense di Playstation 5, in modo, ad esempio, di replicare l’inceppamento dell’arma: quando questa si bloccherà nel gioco, anche i grilletti non permetteranno di affondare le dita sui rispettivi tasti.

Piuttosto interessante anche Alan Wake Remastered, ora proposto ad appena 17,98€. Come affermato dagli stessi sviluppatori, «Alan Wake Remastered porta l’esperienza completa di Alan Wake, incluse le due espansioni della storia Il Segnale e Lo Scrittore, rilasciate originariamente come DLC, con una nuova grafica in 4K, ambienti e filmati aggiornati, e una nuova esperienza dietro le quinte dove faccio un viaggio nel viale dei ricordi».

