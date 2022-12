Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, scoperto un artwork protetto da copyright “rubato”

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion è ufficialmente disponibile dalla scorsa giornata: il remake dell’avventura di Zack Fair era particolarmente atteso dalla community, dato che si tratta della prima volta dal lancio originale su PSP che è possibile rivivere il prequel del settimo capitolo.

La rimasterizzazione di Crisis Core (che trovate su Amazon) è dunque entrata prepotentemente di diritto tra le release più importanti di dicembre, venendo così analizzata in ogni suo singolo dettaglio.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che, pur con qualche piccolo problema di bilanciamento, «rivedere quei personaggi in chiave moderna, rivivere le loro vicende e ripercorrere le fasi salienti di tutto ciò che diede origine al mito, è qualcosa che fa bene al cuore».

Tuttavia, ad alcuni fan non è passato inosservato una sorprendente svista in fase di produzione: come riportato da Kotaku, sembra infatti che all’interno del gioco sia presente un dipinto raffigurante un artwork protetto da copyright, che sembrerebbe essere stato “rubato” dal celebre sito Getty Images.

Come potete osservare voi stessi nello screenshot riportato qui sopra, pare infatti che uno dei dipinti presenti in Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, che sarebbe presente in almeno 3 sezioni del gioco, presenti ancora in piena vista il logo Getty Images, dimostrando che l’immagine in questione sarebbe stata strappata dal sito ufficiale senza averla prima acquistata.

Kotaku è anche riuscita a rintracciare il ritratto originale: si tratta di un pezzo dell’artista John Crowther che ci mostra una Londra nel 1881. Potete osservarla voi stessi integralmente e fare un confronto al seguente indirizzo.

È probabile che si sia trattato di una semplice svista e che gli sviluppatori si siano semplicemente dimenticati di modificare l’immagine, una volta acquistata la licenza ufficiale, o che fosse un’immagine utilizzata come test in attesa di una versione definitiva, mai effettivamente implementata.

Di conseguenza, è probabile che con una patch tempestiva Square Enix possa cancellare ogni traccia di questo errore, ma che data l’importanza del brand resta certamente una scoperta decisamente curiosa. Se volete controllare voi stessi il dipinto all’interno del gioco, potete trovarlo nell’ottavo capitolo di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, all’interno di un palazzo della Shinra.

Se siete curiosi di scoprire tutte le differenze, vi ricordiamo che il nuovo Crisis Core non è una semplice rimasterizzazione, ma presenta grafica migliorata, colonna sonora, nuovi dialoghi e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda invece Final Fantasy VII Rebirth, l’attesissimo sequel di Remake, dovremmo riuscire a scoprire ulteriori novità già entro la fine del mese. Naturalmente, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutti gli ultimi aggiornamenti.