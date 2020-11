Natale è la festa perfetta per dimostrare di essere vicini ai propri cari, anche e soprattutto con la possibilità di fare regali a tema. L’arrivo della next-gen offre diversi spunti interessanti per poter fare regali in grado di migliorare l’esperienza di gioco, ed aiutare i vostri amici a sfruttare al meglio la loro nuova console.

Dopo avervi illustrato alcune idee dedicate a chi ha acquistato PlayStation 5, oggi ci concentreremo su cosa regalare a Natale a chi è riuscito a comprare Xbox Series X o Xbox Series S, le nuovissime console di casa Microsoft. La nostra scelta terrà conto della disponibilità di Amazon, il portale che ha dimostrato la maggiore affidabilità e serietà nella disponibilità dei prodotti, anche e soprattutto quando si è trattato di prenotare le ultimissime console.

Cosa regalare a Natale a chi ha comprato Xbox Series X/S

Abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate – Un must have per i giocatori

Il servizio in abbonamento di Microsoft è ormai diventato un passaggio obbligatorio per tutti i giocatori Xbox, dato che fornisce l’accesso ad un catalogo immenso di giochi, tra cui i franchise appartenenti a Microsoft. Dunque perchè non regalare voi stessi un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate? Gli consentirete anche di poter giocare online, di utilizzare i giochi anche sul PC e di sfruttare il servizio di giochi sul cloud per i loro dispositivi mobile. E nel caso avessero già provveduto ad abbonarsi per conto proprio, servirà semplicemente ad estendergli l’abbonamento e fargli risparmiare soldi. Con questo abbonamento non potete affatto sbagliare.

Le cuffie ufficiali per Xbox Series X/S – Per gli amanti del gioco online

Per gli amanti del gioco online, un paio di cuffie gaming è sicuramente irrinunciabile in quanto in grado di garantire una maggiore immersione nei mondi di gioco e prestazioni conseguentemente superiori. Vi proponiamo dunque un prodotto realizzato su licenza ufficiale appositamente per Xbox Series X e Xbox Series S, HORI Gaming Headset Pro. Sono delle cuffie gaming di fascia media over-ear, con microfono rimovibile e comandi audio immediati ed integrati nei padiglioni. Nell’archetto sono presenti dei comodi cuscinetti che riducono il peso sulla testa. Un prodotto che permetterà ai vostri amici di avere sempre un buon vantaggio durante le partite più competitive.

La base di ricarica doppia per Xbox Series X/S – Per non smettere mai di giocare

Non è mai bello dover interrompere una partita sul più bello a causa delle batterie scariche. Per questo per alcuni giocatori l’assenza di una batteria ricaricabile sui controller ufficiali potrebbe rappresentare un problema. Se conoscete qualcuno che rientra in questa categoria, la base di ricarica doppia per Xbox Series X/S risolverà questo inconveniente. Questo kit ufficiale include due batterie ricaricabili, con un’autonomia che può arrivare fino a 20 ore, e quattro copri-batteria. Vi permetterà inoltre di caricare contemporaneamente due batterie o controller, consentendovi di avere un ricambio sempre pronto in casi di emergenza.

Il controller Xbox Elite Series 2 – Per i giocatori professionisti

Non si può inoltre non citare il miglior controller mai realizzato da Microsoft tra i nostri suggerimenti, Xbox Wireless Controller Elite Series 2. Disegnato originariamente per Xbox One, ma interamente compatibile anche su Xbox Series X/S, questo prezioso controller offre oltre 30 nuovi potenziali modi per migliorare il proprio gioco, tra cui citiamo la possibilità di regolare le levette e di intercambiare i pulsanti. La batteria ha inoltre un’autonomia da ben 40 ore, rendendo le vostre partite potenzialmente infinite. Un controller pensato per i giocatori più esigenti, che sicuramente vi ringrazieranno per questo bellissimo regalo.

Il telecomando per Xbox Series X/S – Per l’uso multimediale

Le console sono ormai diventate dei veri e propri oggetti multimediali, grazie anche ad app disegnate appositamente per la visione di film e serie tv come Netflix, Prime Video o Disney+. Anche se si può utilizzare il controller per la navigazione nei menù, non essendo disegnato per questo scopo impugnarlo può rivelarsi particolarmente scomodo. Per questo motivo un regalo estremamente valido può essere il telecomando per Xbox Series X/S, che consentirà di utilizzare la console esattamente come faremmo con la nostra TV e che possiede tasti retroilluminati per godersi i propri contenuti anche al buio. Anche se è stato originariamente disegnato per Xbox One è stata garantita la piena compatibilità sulle console next-gen, rivelandosi dunque un regalo assolutamente consigliato.

Hard Disk Esterno Xbox da 5TB – Per la retrocompatibilità

Anche se i giochi disegnati esclusivamente per Xbox Series X/S hanno bisogno di utilizzare la memoria SSD, la console è in grado di leggere senza problemi gli hard disk esterni per poter utilizzare giochi ideati per Xbox One, Xbox 360 e per la prima Xbox. La retrocompatibilità è uno dei maggiori punti di forza dell’ultima console di Microsoft, e per questo regalare un Hard Disk Esterno da 5TB si può rivelare un’idea vincente e molto apprezzata. Disegnato da Seagate, azienda specializzata nella produzione di Hard Disk per gamer, questo prodotto in edizione limitata è dotato di interfaccia USB 3.2 Gen 1 e presenta adesivi in vinile ispirati a Master Chief, protagonista della storica serie Halo. Il che rende questo articolo un regalo ideale anche per gli appassionati di questa saga.

La clip smartphone per controller Xbox – Per giocare dove vuoi

I controller ufficiali Xbox sono perfettamente compatibili col bluetooth dei vostri smartphone, permettendovi di associarli ogni volta che vorrete. Microsoft ha puntato molto sul portare i giochi sulla maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato, come dimostra la possibilità di giocare da remoto sfruttando la propria Xbox o il servizio di cloud gaming. La clip smartphone per controller Xbox Series X/S è disegnata per trasformare il vostro dispositivo in una vera e propria console portatile, consentendovi dunque di usare il controller collegato allo smartphone in qualunque posizione. Un regalo non molto costoso, ma sicuramente gradito a chi ama muoversi un po’ di più.

La custodia per controller Xbox – Per la protezione in viaggio

Per chi vuole trattare bene i propri controller, è importante l’acquisto di un prodotto ideale a proteggerlo dai graffi. Nel caso i vostri amici si muovano molto, perchè non regalare loro una custodia per controller Xbox Series X/S? L’articolo che vi consigliamo è stato tagliato su misura per i controller di casa Microsoft ed è realizzato in plastica di alta qualità. Possiede un elegante design, una comoda tracolla per il trasporto facilitato, protegge dall’acqua ed è incredibilmente resistente agli urti. Un articolo ideale da regalare a chi ama portare il proprio controller sempre in giro, e dal costo non elevato.

La cover e i gommini per controller Xbox – Per una maggiore comodità e protezione

I giocatori che tengono particolarmente ai propri controller faranno di tutto per impedire ci possano essere graffi o altri segni d’usura, anche durante l’utilizzo a casa. Per questo motivo, un regalo molto gradito potrebbe essere una cover con gommini per controller Xbox. La cover antiscivolo è realizzata in silicone con borchie in 3D per una presa più salda, mentre i copri analogici sono realizzati in gomma ed inclusi con tre stili diversi, per adattarsi alle esigenze di gaming di ciascun giocatore. Il prodotto è inoltre disponibile in quattro colorazioni diverse, per adattarsi ai colori di ogni controller o per renderli ancora più variegati.

