Cosa pensa di PS5 il creatore di Smash Bros.?

PS5 è ormai disponibile in tutto il mondo, Europa e Italia inclusa, ottenendo un buon feedback da parte della stampa e un po’ meno entusiasmo da parte di coloro che non sono riusciti a preordinare in tempo la console.

Ora, è il creatore della serie di Smash Bros., Masahiro Sakurai, a raccontare la sua esperienza con PlayStation 5 nella rubrica dedicata su Weekly Famitsu.

Ecco le parole dell’autore del picchiaduro Nintendo più famoso di sempre:

Sono riuscito a procurarmi una PS5 il giorno del lancio! Prima di tutto è una console davvero grande. Sono stato in grado di mettere [la console] sullo scaffale sotto la TV, ma pensando al calore che emette, ho finito per metterla dietro al mio televisore, ben ventilata.

Poco sotto, un’immagine della postazione di gioco del buon Sakurai.

Masahiro Sakurai ha poi contiuato: «Usando la console, ho notato che ogni azione è davver rapida. Anche durante il caricamento, a seconda della situazione, è stato sorprendentemente veloce. La sensazione è stata meravigliosa.»

Sakurai è inoltre soddisfatto della retrocompatibilità della PlayStation 5 con i giochi per PS4: «Al lancio non ci sono molti giochi, ma ho potuto scaricare un gioco PS4 dopo l’altro. Il primo gioco che ho giocato su PS5 è stato The Ninja Warriors.»

Sakurai. (Foto da Kotaku).

Il creatore di Smash Bros. ha però anche sollevato alcuni problemi riscontrati dopo qualche partita: «Al momento, le cartelle delle app non sono separate. Questo è un problema. Anche la capacità dell’SSD interno, ad essere sinceri, è piccola ed è già arrivata alla sua capienza massima. Togliendo la parte del sistema operativo, la quantità che può essere effettivamente utilizzata è.. quanto? 600 GB?»

Concludendo, Sakurai ha rivelato: «Nel complesso, sono molto soddisfatto! Penso che questo sarà l’inizio di una lunga relazione [con PS5], voglio assolutamente amare questa console. Una volta tornate le scorte per tutti, penso che sarà una piattaforma che molte persone apprezzeranno per molto tempo».

PlayStation 5 è disponibile in Europa e in Italia a partire da 19 novembre 2020, in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi in formato digitale (offerta a 399,99 euro).