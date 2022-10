Cosa c’è nell’uovo di Rennala in Elden Ring? Qualcuno lo ha scoperto (e forse era meglio di no)

Un nuovo video di Elden Ring offre uno sguardo piuttosto approfondito su ciò che si trova all’interno dell’uovo di Rennala, ben noto ai fan del titolo FromSoftware.

Il gioco (di cui potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon) è divenuto col tempo un pozzo di curiosità, specie per tutti coloro i quali riescono a indagare nei meandri del souslike.

Difatti, spesso i giocatori non sanno dove finisca la costruzione intenzionale del mondo e dove inizino i limiti dello sviluppo, tanto che a volte per scoprire la verità è necessario che i dataminer esplorino i file del gioco, come accaduto per il colosseo.

Ora, però, come riportato anche da Game Rant, qualcuno sembra avere finalmente svelato il mistero dietro uno degli oggetti più strani di tutta l’avventura.

I giocatori di Elden Ring conoscono bene Rennala, uno dei boss più importanti del gioco, Regina del Plenilunio e guida dell’Accademia di Raya Lucaria.

Possiede una Grande Runa, un frammento dell’Elden Ring, che porta con sé in un uovo d’ambra. Tuttavia, proprio l’oggetto in questione nasconde un inquietante segreto sotto il suo guscio, il quale fornisce un ulteriore contesto al suo utilizzo.

In due video, l’utente ‘Zullie the Witch’ nota da vicino il modello e le texture dell’uovo di Rennala. Il primo filmato mostra a distanza ravvicinata l’uovo subito dopo che Rennala è stata sconfitta, mentre siede al centro della stanza del boss.

Questa versione dell’uovo presenta strane venature nere e bulbi bianchi, oltre a delle misteriose ciocche di capelli. Il secondo video mostra invece l’uovo di Rennala più nel dettaglio, svelando un segreto raccapricciante: al suo interno, infatti, vi sarebbero corpi umani di giovani studiosi, che Rennala starebbe tentando di fare rinascere grazie ai suoi poteri.

Il tutto è abbastanza rivoltante, visto che si notano braccia, gambe e altri pezzi non meglio definiti. Si può ipotizzare che l’uovo d’ambra sia quindi una sorta di utero magico, che Rennala usa per far crescere di nuovo le persone, anche se il processo non è perfetto.

Restando in tema, da pochi giorni è disponibile la nuova patch 1.07 per il souls dark fantasy di From, una patch davvero importante.