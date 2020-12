Cory Barlog (God of War) si concede una battuta sulla fama di Hideo Kojima

Il nome di Cory Barlog è uno di quelli che, nell’industria dei videogiochi, ha bisogno di poche presentazioni: il director è stato infatti premiatissimo per il suo lavoro su God of War nel 2018 ed è attualmente all’opera per realizzare il nuovo misterioso episodio della saga di Sony Santa Monica, che ci porterà nel Ragnarok.

Chi lo conosce sa anche che Barlog è sempre molto attivo sul suo profilo Twitter, dove il director commenta gli accadimenti del mondo videoludico e sottopone ai suoi tanti follower curiosità di ogni sorta. Così, in queste ore ha deciso di partecipare a un gioco fotografico che circola sul social network, in cui veniva chiesto di pubblicare un proprio scatto in compagnia di una persona leggermente più famosa di te.

Kratos nel più recente God of War

Detto, fatto: Barlog ha tirato fuori dal cilindro la sua foto in compagnia di Hideo Kojima, game director di Kojima Productions conosciutissimo per i suoi lavori (e per la sua iperattività sui social). Ad accompagnare l’immagine un occhiolino e un cuoricino, a siglare il mutuo rispetto che muove Barlog e Kojima.

Curiosamente, qualcuno nei commenti ha fatto notare che Kojima ha praticamente foto con mezzo mondo – da Hermen Hulst, Jim Ryan e Mark Cerny di Sony al leggendario Gabe Newell di Valve, passando per il giornalista e amico Geoff Keighley.

Qualcun altro, invece, ha suggerito a Barlog di pubblicare la sua foto in compagnia di un altro dei più celebri creativi giapponesi del videogioco: nientemeno che Hidetaka Miyazaki, papà dei Souls.

You shouldve used this one pic.twitter.com/VH7VguohQo — Abdulaziz Of Rivia (@bo_haythm) December 22, 2020

Vi ricordiamo che il nuovo God of War è atteso per il 2021 su PlayStation 5. Siamo in attesa di scoprire ulteriori dettagli su questo futuro titolo di Santa Monica, quindi vi raccomandiamo di non perdere di viste le pagine di SpazioGames per apprendere le novità appena saranno diramate.