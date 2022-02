Continua il vero fuoritutto Unieuro: tanti prodotti con sconti fino al 60%!

Torna il Fuoritutto di Unieuro che vi permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti che arrivano sino al 60% e con consegna gratuita fino al 13 febbraio! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Unieuro, vi segnaliamo in modo particolare il bundle comprendente la smart TV LG OLED OLED65C15LA e gli auricolari LG TONE Free FP5B, che oggi potete portarvi a casa a soli 1.999€, rispetto agli usuali 2.828,99€ di listino, per un risparmio reale quasi di 830€.

La smart TV LG OLED65C15LA, grazie ad uno splendido pannello OLED da 65″ con pixel auto illuminanti, è in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici.

La smart TV LG OLED65C15LA è animata dal potente processore 4K α9 di quarta generazione con AI, un chip che sfrutta gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti.

La smart TV LG OLED65C15LA è dotata del moderno sistema operativo WebOS che offre numerose app preinstallate ed un ampio store che soddisferà le esigenze multimediali di qualsiasi utente.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel “fuoritutto” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

