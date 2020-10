Console PS4, portatili, smartwatch e smartphone a prezzi scontati tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle console PS4, portatili, smartwatch e smartphone.

Partiamo da PS4 Pro, versione più potente della console più popolare dell’attuale generazione che consente di giocare ai titoli più importanti ed alle esclusive Playstation nello splendore dei 4K e riprodurre numerosi contenuti in streaming tramite app come Netflix, Prime Video, Infinity ed altri ancora. La potenza extra di PS4 Pro consente di ottenere frame rate e dettagli grafici migliori rispetto a PS4 base.

Infatti, PS4 Pro integra una GPU potente il doppio rispetto a quella della PS4 standard, permettendovi di godere di un’incredibile nitidezza delle immagini, di un’azione di gioco più fluida e di tempi di caricamenti più brevi nei giochi ottimizzati per PS4 Pro. Con una TV HDR, inoltre, i titoli per PS4 compatibili sono visualizzati con una gamma di colori che si avvicina allo spettro cromatico completo visibile dall’occhio umano, per immagini nitide e con dettagli realistici.

Solitamente PS4 Pro viene proposta a 399,90€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 339,90€.

Continuiamo con lo smartphone Samsung Galaxy A71, dispositivo che dispone di un grande display da 6,7” con una risoluzione di 2400×1080 pixel. Grazie alla fotocamera da ben 64MP, Samsung Galaxy A71 è in grado di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 9238×6928 pixel e di registrare video in 4K. La dotazione di RAM è di 6GB, mentre la memoria di archiviazione è pari a 128GB e non manca il supporto Dual SIM.

Solitamente Samsung Galaxy A71 viene venduto a 479€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 309€.

