Console e giochi Nintendo Switch a prezzi imperdibili tra le offerte del giorno eBay

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la console Nintendo Switch Lite nella sua colorazione turchese, che attualmente potete portarvi a casa a soli 189,99€. Nintendo Switch Lite rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati delle console portatili della Grande N, che vengono dai successi roboanti di piattaforme come il Gameboy, Nintendo DS e Nintendo 3DS, senza perdere nulla dell’esperienza tecnica e visiva del modello base, da cui differisce soltanto per l’assenza del dock casalingo e dei Joy-Con staccabili dalla console.

Per quanto riguarda i videogiochi, invece, potete già mettere le mani sul recente Super Mario 3D Worlds + Bowser’s Fury a soli 49,90€. Il titolo è una versione migliorata di Super Mario 3D World, pubblicato in origine per Wii U, giocabile in coop sia online sia in multiplayer locale e offre un’ampia varietà di fantasiosi livelli.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un eccellente 9,3, abbiamo affermato che «se Super Mario 3D World è ancora oggi una lectio magistralis sui platform, Bowser’s Fury è l’equivalente di una tesi sperimentale sulle future derive open world del franchise. Come ogni esperimento tante cose funzionano, alcune sono da perfezionare, ma c’è un’esperienza di base che ci ha convinto in pieno.»

