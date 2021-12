Compra su Amazon e dona un giocattolo alla Croce Rossa Italiana

Il Natale è tradizionalmente legato alla generosità e ai regali e quale periodo migliore per regalare un sorriso ai bambini più in difficoltà? Se volete compiere un bel gesto, vi segnaliamo che il noto portale e-commerce Amazon, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, ha lanciato una lodevole iniziativa per aiutare le famiglie in difficoltà a realizzare i loro desideri questo Natale.

Nel caso voleste partecipare, non vi resta altro che visitare la pagina ufficiale, cliccare sul pulsante “Dona ora” e scegliere un giocattolo dalla Lista dei Desideri. Il prodotto sarà in seguito inviato direttamente a Croce Rossa Italiana, contribuendo a far felici tanti bambini e bambine sul territorio italiano. Tra i brand che sostengono questa iniziativa troviamo Rocco Giocattoli, Hasbro, Lisciani, Ravensburger, Grandi Giochi, Smoby e Mondo.

Si tratta dell’occasione perfetta per fare una buona azione e vivere al meglio l’atmosfera natalizia sapendo che, con un nostro piccolo contributo, abbiamo potuto rendere felici un bambino o una bambina da qualche parte dell’Italia. Proprio per questo motivo, invitiamo tutti a partecipare a questa importante iniziativa e donare un giocattolo alla Croce Rossa Italiana grazie ad Amazon.

