Come usare un hard disk esterno su PS5

PlayStation 5 permette di utilizzare un hard disk esterno USB per espandere al sua memoria di archiviazione interna, ma solo per i contenuti dedicati a PlayStation 4 ed eseguibili in retrocompatibilità. Vediamo quindi da vicino nella nostra guida che hard disk esterno potete utilizzare, cosa potete farci e come collegarlo alla vostra console.

Hard disk esterno su PS5: quale scegliere?

Non ci sono requisiti particolarmente complessi per l’hard disk esterno che volete usare sulla vostra PS5. Le uniche condizioni poste da Sony sono:

Deve essere da almeno 250 GB ;

; Deve essere un hard disk con USB 3.0.

Tuttavia, vi sottolineiamo anche un’altra cosa: deve essere un hard disk che potete formattare. Non pensate di prendere l’abituale hard disk esterno che usate per lavoro, ad esempio, e dedicare parte del suo spazio interno ai giochi: PS5 (ma anche PS4) cancellerà tutti i contenuti già al suo interno per formattarlo e utilizzarlo come unità di memoria espansa.

Sulle pagine di SpazioGames trovate, al link di seguito, la nostra selezione dei migliori HDD esterni che potete collegare alla vostra console.

Come collegare un HDD esterno su PS5

Una volta individuato il vostro hard disk preferito, procedete con i seguenti passi:

Collegate l’hard disk a una delle porte USB 3.0 di PS5: sono le due che trovate sul retro della console, non sul fronte. Una volta fatto, dalla Dashboard della console andate su Impostazioni. Da qui, andate su Memoria di archiviazione. Qui scegliete la seconda voce, che vi permette di accedere alla Memoria di archiviazione espansa via USB. La schermata rileverà il dispositivo collegato e vi chiederà di formattarlo come memoria di archiviazione espansa. Date conferma affinché l’operazione venga eseguita. Fatto! Ora il vostro hard disk esterno è considerato come un’estensione della memoria di archiviazione della vostra console.

La schermata dedicata all'archiviazione su PS5

Il mio hard disk esterno di PS5 funziona su PS4?

Sì! È ovviamente questa la parte comoda: visto che l’hard disk è formattato appositamente per PlayStation, potete collegarlo a una delle porte USB di PS4 e copiare al suo interno giochi e salvataggi. Trovate qui la nostra guida dedicata al trasferimento dati dalla vostra vecchia console.

Cosa posso installare nell’hard disk esterno di PS5?

Ora che avete il vostro hard disk esterno su PlayStation 5, sappiate che per il momento non potete archiviare i giochi PS5. Se, infatti, tenterete di spostare un titolo next-gen sull’HDD esterno, semplicemente l’opzione non risulterà selezionabile. È possibile che in futuro questa funzionalità di archiviazione venga integrata.

Potrete, in compenso, tenere i giochi PS4 installati ed eseguibili direttamente dall’hard disk esterno. Potrete anche tenerli semplicemente archiviati al suo interno, scegliendo magari di spostarli sull’SSD della console prima di giocarli – per fargli girare più velocemente.

Potete accedere in qualsiasi momento a Impostazioni > Memoria di archiviazione per verificare lo spazio libero sia sull’SSD interno della console, sia sull’hard disk esterno collegato via USB.