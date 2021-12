Chi vuol essere milionario | Recensione – Famiglia, panettone e sfida all’ultimo quiz

Anche se siamo in tempi di pandemia (sì, siamo piuttosto sicuri che non ve ne siate dimenticati), molti di noi approfitteranno dell’imminente Natale e di Capodanno per vedere le persone care, con tutte le misure di sicurezza del caso. Sarà, allora, anche l’occasione per divertirsi insieme con qualche videogioco pensato per riunire la famiglia – e, come spesso accade, per lanciare un guanto di sfida.

È anche il caso di Chi Vuol Essere Milionario – Nuova Edizione, che da poche settimane è arrivato anche su PS5 (ma lo trovate, nella vecchia edizione con meno domande, anche su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch) e che fa esattamente quello che il nome suggerisce: prende il format, in italiano reso celebre dalla conduzione di Gerry Scotti su Canale 5, e lo adatta al mondo videoludico.

La domanda è: come lo adatta? E se dovessi giocarci a Natale con i miei figli o cuginetti, che esperienza mi troverei davanti? Vediamolo nella nostra recensione, anche considerando che attualmente il gioco è in forte sconto per le feste su PlayStation Store nella sua vecchia edizione, che si discosta di poco da questa.

La tua scalata verso il milione

Sappiamo tutti come funziona Chi vuol essere milionario: un concorrente si siede davanti al conduttore con l’intento di rispondere consecutivamente a 15 domande. Via via che si prosegue, il livello di difficoltà sale, ma sale anche il premio in denaro che si può portare a casa, fino a raggiungere la fatidica domanda da 1 milione di euro.

Nel percorso, il concorrente ha due traguardi, che gli permettono di non tornare a 0 euro in caso di errore e di fine del gioco: il primo è piazzato a 3.000 euro, il secondo a 20.000 euro. Da lì in poi, scegliere di rispondere a ogni domanda successiva, ed eventualmente sbagliare, consente comunque di portare a casa il traguardo raggiunto.

Il concorrente ha anche la possibilità di ritirarsi dal gioco in qualsiasi momento, scegliendo di tenere la cifra raggiunta. È qui che solitamente il conduttore ricorda lo slogan «only the brave», “solo chi ha coraggio”, per sottolineare come sia necessario prendersi dei rischi per ambire a vincere il milione.

Il videogioco funziona esattamente allo stesso modo: dovrete scalare la vostra piramide di 15 domande a difficoltà crescente e, nel farlo, avrete a disposizione gli stessi aiuti del programma televisivo. Potrete fingere una telefonata a casa per farvi suggerire la risposta (vi verrà indicata quella suggerita direttamente su schermo, ma potrà anche essere sbagliata); potrete usare il 50:50 per eliminare due risposte sbagliate, potrete usare lo switch per cambiare domanda una volta e, infine, potrete usare l’aiuto del pubblico per chiedere agli spettatori virtuali di suggerirvi la risposta.

Si va con la scalata verso il milione!

Non c’è la novità dell’aiuto del conduttore introdotta nell’ultima edizione del programma, invece, e manca la possibilità di scegliere dove posizionare il secondo traguardo – che invece è stata inserita nel format televisivo, in modo da non imporlo necessariamente a 20.000 euro.

Il milionario, ma formato videogioco

Localizzato in italiano in tutti i testi (ma non nelle voci), il gioco ha una grande varietà di domande: lo sviluppatore ne conta circa 8mila suddivise per argomenti diversi. Durante le nostre prove abbiamo notato una buona varietà e non ci sono capitate domande che si ripetessero con frequenza – il che garantisce una buona rigiocabilità.

È anche vero, tuttavia, che a volte il livello di difficoltà non è soppesato nel modo migliore e ci sono capitate delle domande assurdamente difficili prima dei 3.000 euro e alcune sorprendentemente facili nel percorso verso i 20.000 euro (o oltre).

La modalità Pronto permette di giocare con le domande in sequenza, senza commenti del conduttore o del concorrente in studio

Certo, di solito la ricercatezza dei quesiti è quella che vi aspettereste, ma possono capitare casi in cui un quesito suoni davvero posto al momento sbagliato, perché troppo complicato o troppo ovvio rispetto al valore della risposta.

Chi vuol essere milionario – Nuova edizione permette anche di accumulare dei punti Neurons che fanno un po’ da EXP e che permettono di sbloccare dei pacchetti di domande aggiuntivi, che andranno a sommarsi a quelle già disponibili: si tratta di pacchetti con domande su Star Wars, Harry Potter, mondi Disney, calcio, serie TV, manga, cucina, supereroi.

Si tratta di una feature che si sposa al fatto che il gioco vi permetta di selezionare quali temi tenere attivi per la vostra scalata al milione. Per evitare di frustrarvi se non sapete niente di sport, ad esempio, potete scegliere nell’avvio della partita di disattivare il pacchetto di domande dedicate, in modo che non vi venga mai chiesto chi abbia vinto lo scudetto nel 1919 – ad esempio.

I diversi temi delle domande che si possono sbloccare e disattivare a piacimento

Se da un lato i Neurons volevano essere uno stimolo a ri-giocare, considerando che si accumulano mettendo da parte soldi virtuali con le proprie risposte corrette – a patto di non tornare a 0 euro sbagliando una risposta – dall’altro il modo in cui si ottengono è abbastanza confusionario, perché gli euro vengono tradotti in un numero di punti che è tutt’altro che chiaro.

Un’altra peculiarità del gioco, al di là dei pacchetti sui temi delle domande, è data dalla presenza di avatar pre-impostati che vi rappresentino, praticamente mettendo in scena il quiz così come lo vedrete in televisione. Si tratta di un orpello grafico e niente di più, che vi permetterà di avere una forma e un aspetto (abbastanza cartoonesco) nello studio del quiz, senza che ci sia nessun effetto tangibile sulle meccaniche. Non aspettatevi, insomma, di prendere la concorrente definita come «esperta di Storia» per sapere automaticamente tutte le risposte alle domande sulla Guerra Fredda.

Le modalità controller alla mano

Appurato che il quiz si svolge praticamente come in televisione, al di là del fatto di poter vestire i panni di un avatar (inutile) e di poter selezionare i temi delle domande, qualora lo si volesse, vediamo le modalità con cui viene proposto Chi vuol essere milionario – Nuova Edizione.

Il titolo è giocabile sia in single player che in multiplayer, con diverse varianti.

Raggiungere determinati traguardi permette di sbloccare anche i Trofei su PS5

Giocando da soli potete affrontare la vostra scalata verso il milione in diversi modi: la modalità normale mette in scena il quiz, con i dialoghi del caso, il conduttore che vi presenta e che vi chiede «lo accendiamo?» per ciascuna risposta. Carino la prima volta, inutilmente verboso nelle successive in cui volete, ovviamente, solo giocare.

La modalità Pronto, di contro, vi porta nello studio senza conduttore né avatar, mettendovi semplicemente di fronte alle domande una dopo l’altra. È quella che abbiamo preferito, perché consente di concentrarsi sulla parte ludica, anziché sullo show in sé.

Infine, la modalità Facile è pensata per i più giovani e propone domande più semplici rispetto alle altre due.

In multiplayer locale avete la possibilità di rispondere sempre alle 15 domande, ma potrete decidere di farlo in cooperativa con qualcuno, a turni con altri giocatori in cui ciascuno risponde ai suoi quesiti, o in un tutti contro tutti in cui si seleziona silenziosamente la propria risposta, armati ognuno di un suo Dualsense.

Anche in questo caso è possibile giocare in modalità Facile per coinvolgere anche i bambini e dobbiamo dire che anche le sfide 1v1 possono essere divertenti – se vissute con il giusto spirito da sfottò per gli errori che l’avversario commetterà.

È anche possibile giocare in multiplayer online in una sorta di battle royale sulle 15 domande che coinvolge cento concorrenti, ma in sede di recensione non siamo riusciti a testarla perché non abbiamo trovato un numero sufficiente di giocatori connessi nello stesso momento né sui server italiani né, purtroppo, su quelli internazionali.

Nel complesso, insomma, Microids ha lavorato per proporre delle modalità che offrissero un po’ di varietà pur non potendosi allontanare dal format classico. Buona l’idea delle facilitazioni per i bambini, in modo da fare del gioco un family game, ma non aspettatevi niente di trascendentale.

Comparto tecnico

Lo studio del programma televisivo viene ricreato in tutti i dettagli in Chi vuol essere milionario – Nuova Edizione: dalle luci ai colori, passando per gli effetti sonori e la musica di sottofondo, vi sentirete a tutti gli effetti come i concorrenti del quiz.

Il risultato del voto del pubblico non è richiamabile una volta che lo avete chiuso

Il design degli avatar e del conduttore è sicuramente dimenticabile, per quanto abbia una sua personalità, mentre l’UI è pulita e fedele a quella della trasmissione, sia nelle domande che nella rappresentazione delle piramide. Peccato, però, che usando l’aiuto del pubblico non sia possibile richiamare i risultati del sondaggio dopo averli chiusi una prima volta – rendendo difficile ragionare sulla domanda e tornare sulle percentuali espresse dall’aiuto dopo una riflessione.

Su PS5 i caricamenti sono rapidissimi grazie all’uso dell’SSD della console, ma avremmo gradito la presenza di una voce che permettesse rapidamente di riavviare la partita, in caso di errore. Ora come ora, invece, si viene portati al menù iniziale ed è necessario ripetere tutte le impostazioni (modalità, temi, avatar, avere un limite di cronometro o no per ogni risposta) prima di poter ricominciare a giocare.

Versione recensita: PS5