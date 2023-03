Che vi piaccia o no, Sonic Frontiers è ufficialmente un successo

Si è parlato molto di Sonic Frontiers dalla sua uscita e, nonostante tutto, SEGA si è tolta molte soddisfazioni con il nuovo episodio del porcospino blu.

Il ritorno del porcospino in 3D, che potete recuperare su Amazon, è stato un esperimento molto importante per SEGA e l’intero franchise.

Recentemente il publisher nipponico ha svelato di riporre molta fiducia in Sonic Frontiers, soprattutto per quanto riguarda i futuri aggiornamenti e DLC.

I primi contenuti sono arrivati e, intanto, i giocatori possono tornare nei panni del porcospino con delle nuove attività.

Intanto, come riporta Gaming Bolt, il controverso Sonic Frontiers sta vendendo molto bene ed ha raggiunto un nuovo record.

Prima del suo primo aggiornamento gratuito dei contenuti, SEGA ha annunciato che il platform open world ha venduto oltre tre milioni di unità dalla sua uscita.

Il suo ultimo traguardo importante è stato di 2,9 milioni di copie vendute il 10 febbraio 2023, e finora ha superato le aspettative di SEGA.

I numeri potranno non sembrare giganteschi rispetto ad altri blockbuster usciti nel 2022, ma per quella che è la media di vendite del franchise di Sonic è un grandissimo risultato.

Questo dà ragione al lavoro di sperimentazione fatto per portare a termine Frontiers che, tra molte asperità, ha comunque degli elementi interessanti da tenere in considerazione.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, in cui il nostro Nicolò Bicego ha decretato: «Sonic Fontiers è il miglior Sonic in tre dimensioni uscito fino ad ora. Per alcuni vorrà dire poco, altri non saranno d’accordo, ma il gioco ci ha divertito come non succedeva da molto tempo nella saga di Sonic.»

Visti i numeri, in effetti SEGA aveva già dichiarato che il 2023 sarà un anno che Sonic vivrà da protagonista, e finora le vendite hanno dato ragione a questa previsione.

Parlando di giochi che stanno andando decisamente bene ci sono due nomi da tenere in considerazione: Resident Evil 4 Remake e Atomic Heart.