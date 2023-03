Sonic Frontiers, SEGA svela il primo atteso DLC gratis (ed è già in arrivo)

Con un annuncio a sorpresa arrivato direttamente ai fan iscritti alla newsletter ufficiale, SEGA ha annunciato il primo dei tre DLC gratuiti previsti per Sonic Frontiers, compresa anche la data d’uscita ufficiale.

Il primo sorprendente “open zone” del riccio più famoso al mondo (lo trovate in sconto su Amazon) si è rivelato un grande successo per la community, rappresentando potenzialmente quello che può essere definito un nuovo inizio per la saga ad alta velocità.

I giocatori lo hanno addirittura eletto uno dei migliori giochi del 2022, portando il titolo al secondo posto nella categoria Players’ Voice degli ultimi The Game Awards: un traguardo che ha spinto SEGA ad anticipare che arriverà anche un nuovo gioco della serie.

Nel frattempo, gli utenti potranno però godersi i nuovi DLC gratuiti in arrivo: il primo di questi sarà l’update “Sights, Sounds and Speed” in arrivo il 23 marzo, per il quale è già stata condivisa anche una prima immagine ufficiale.

L’annuncio non è entrato sfortunatamente nei dettagli, ma il team di sviluppo ha promesso che saranno disponibili «nuove feature e modalità» per scoprire le viste, i suoni e le velocità delle Starfall Islands.

Evidentemente SEGA vuole lasciare ai fan di Sonic Frontiers il piacere di scoprire tutte le novità da soli, trattandosi del resto di un aggiornamento gratuito e che non richiederà alcun acquisto ufficiale: non ci resta che segnare il prossimo giovedì sul nostro calendario.

Se dovessero essere annunciate ulteriori novità legate a Frontiers o ai DLC gratuiti, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine, ma vi ricordiamo che l’ultimo dei 3 aggiornamenti promessi permetterà di utilizzare anche nuovi personaggi giocabili.

Nonostante le recensioni internazionali si erano rivelate piuttosto tiepide, Sonic Frontiers si è dimostrato un grande successo commerciale per il publisher, arrivando solo lo scorso dicembre a ben 2 milioni e mezzo di copie vendute in tutto il mondo.

SEGA aveva anticipato che proprio il lancio di DLC gratuiti era una delle basi per una strategia mirata a vendere più copie anche sul lungo termine: vedremo se questo update riuscirà effettivamente a riportare l’entusiasmo nella community.