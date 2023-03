Atomic Heart, i numeri confermano che il gioco è un vero successo

Era prevedibile vedendo il clamore che ha suscitato, ma possiamo definire Atomic Heart un vero successo ora, basandoci sulle vendite.

Il titolo ispirato a Bioshock che è disponibile da un po’ (lo trovate anche su Amazon) ha raccolto negli anni una serie di accuse e storie poco edificanti.

Tanto che l’Ucrania ne ha chiesto la messa al bando di recente, per via dei presunti collegamenti con aziende legate al governo della Russia in maniera poco chiara.

Atomic Heart è stato al centro delle attenzioni del governo dello stato invaso dalla Russia fino a pochi giorni fa, e oggi è tempo di capire il risultato di tutto questo clamore.

Ce lo rivela Robert Bagratuni, CEO di Mundfish Games, su Twitter, annunciando il traguardo importantissimo del gioco.

Un po’ per le polemiche, un po’ per il clamore, un po’ per il valore e un po’ per il fatto che è disponibile gratis anche su Xbox Game Pass, i numeri sono davvero notevoli:

We are thrilled with the overwhelming response to our first game. Our team has worked hard since 2017 to create a project that delivers the ultimate gaming experience, and we are delighted to see that Atomic Heart has resonated with gamers worldwide! pic.twitter.com/K70WajyOFM

— Robert Bagratuni (@RobertBagratuni) March 21, 2023