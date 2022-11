C’è un Pokémon-like davvero bellissimo, ma è stato rinviato al 2024

I Pokémon stanno per tornare coi prossimi Pokémon Scarlatto e Violetto, sebbene a quanto pare il 2024 sarà l’anno di clone davvero molto interessante

Dopo il recente Leggende Pokémon Arceus, che potete recuperare su Amazon a prezzo molto basso, i mostriciattoli non sono mai davvero passati di moda.

Nonostante gli spoiler di Scarlatto e Violetto emersi in rete in queste settimane, e in vista dell’uscita della “coppia” di giochi, c’è spazio anche per altri titoli simili davvero promettenti.

Come riportato anche da DSOGaming, infatti, DokeV è uno di quei giochi che i fan dei Pokémon devono assolutamente tenere d’occhio.

Pearl Abyss ha annunciato che il suo gioco ispirato ai Pokémon, DokeV, è stato rinviato al 2024. Lo sviluppatore ha annunciato il gioco nel 2021 con un fantastico trailer in-engine. Da allora, però, non abbiamo più avuto notizie degne di nota.

Il CEO Heo Jin-young ha dichiarato: «DokeV, insieme a Crimson Desert, rispetta la nostra roadmap di sviluppo interna. Tuttavia, poiché quest’anno il nostro team di sviluppo principale si sta concentrando sullo sviluppo di Crimson Desert, faremo del nostro meglio per divulgare ulteriori informazioni su DokeV in futuro».

DokeV è un gioco d’azione e avventura open-world in cui i giocatori sono chiamati a catturare creature stravaganti, chiamate Dokebi.

Queste leggendarie creature della mitologia e del folklore coreano vivono in armonia con gli esseri umani e contribuiscono a incoraggiare i sogni da cui traggono forza.

Rappresentano tutte le passioni del mondo e i sogni degli umani e sono in grado di fornire coraggio e forza alle persone.

DokeV incoraggia uno stile di gioco aperto basato sull’esplorazione, vista la presenza di un mondo aperto splendidamente progettato e pieno di meraviglie e cose da fare.

Restando in tema, vi ricordiamo che abbiamo già avuto l’occasione di giocare un po’ a Pokémon Scarlatto e Violetto: trovate il nostro resoconto su queste pagine.