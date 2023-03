C’è un clone dei Resident Evil classici che potete provare gratis, da ora

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi del mese di marzo, sebbene a quanto pare c’è un altro gioco che promette di andare incontro ai fan storici del franchise.

Il remake del quarto episodio della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo interessante) non sarà infatti il solo horror a uscire nelle prossime settimane.

Ora, in attesa del nuovo showcase Capcom a tema in cui verranno svelate ulteriori novità (e non solo) su RE4 Remake, è in arrivo un gioco ispirato ai capitoli classici a 32-bit.

Come riportato da DSO Gaming, Echoes of the Living è infatti un nuovo gioco survival horror con angolazioni fisse, ispirato ai classici Resident Evil del passato.

MoonGlint ha rilasciato una demo gratuita per il suo prossimo survival horror, Echoes of the Living, titolo fortemente ispirato ai classici capitoli di Resident Evil e presenta angoli di ripresa fissi.

MoonGlint ha lavorato in precedenza a un gioco di sopravvivenza simile, chiamato VIGIL, poi cancellato per cause ignote (non esiste nemmeno una pagina dedicata su Steam). Il team stava anche lavorando a un fan remake di Resident Evil in Unreal Engine 4 (mai rilasciato al pubblico).

In ogni caso, come per VIGIL, Echoes of the Living è ispirato ai più grandi survival horror degli anni ’90. Nel gioco, l’obiettivo è quello di uscire vivi da una situazione di puro terrore, mentre si scopre la verità su un incidente che ha fatto tornare i morti in vita.

MoonGlint prevede di rilasciare il gioco nel quarto trimestre del 2023 e potete scaricare la demo da questo indirizzo. Poco sopra, trovate anche un trailer del titolo in questione.

