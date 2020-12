C’è anche un italiano nel dream team di Perfect Dark

C’è anche un italiano nel dream team al lavoro su Perfect Dark, il reboot della storica serie shooter di Rare in cantiere presso The Initiative e appena annunciato a The Game Awards.

Un’indagine condotta da VGC rivela i membri chiave dello staff della nuova software house di Xbox Game Studios, fondata nel 2018 a Santa Monica.

Come rivelato nell’elenco a chiusura dell’articolo del sito inglese, c’è un pizzico d’Italia nello studio alle spalle dell’ambizioso progetto quadrupla-A.

Pasquale Scionti, senior environment/lighting artist, è alla prima esperienza “da titolare” in campo videoludico ma si è già guadagnato un ruolo di primissimo ordine nello studio americano.

Come evidenzia il suo curriculum su LinkedIn, è stato assunto ad agosto da The Initiative e in passato (nel 2019) ha avuto un rapporto da freelance con Epic Games.

«Le mie competenze 3D includono modellazione, texturing, illuminazione, dinamica e rendering», spiega Scionti in una sua breve bio.

Lo studio first-party di Microsoft ha assunto un vero e proprio parterre de roi in campo di sviluppo videoludico, con esponenti ingaggiati tra gli altri da Naughty Dog.

Pezzi grossi del team includono ex Red Dead Redemption, Sunset Overdrive, God of War e Star Wars Jedi: Fallen Order, come possiamo apprezzare nella lista in basso:

Perfect Dark è tornato ufficialmente a The Game Awards, anche se leggermente diverso da come lo ricordavamo.

Il gioco è stato presentato come un thriller eco-fantascientifico in un’ambientazione post-apocalittica, mantenendo la cifra spionistica a base di stealth e tecnologia che aveva fatto sognare i fan dei giochi originali.

Per il momento non abbiamo una data d’uscita ma, considerando che il primo trailer è stato offerto in computer grafica, i tempi non dovrebbero essere strettissimi.