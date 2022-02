Non tutti i case devono essere appariscenti: eccone uno compatto pensato per la funzionalità

Sappiamo che spesso i videogiocatori si divertono a sbizzarrirsi con i case del loro PC da gaming, cercando soluzioni sopra le righe e appariscenti. Il lato oscuro di questa medaglia è che, in alcuni casi, queste soluzioni potrebbero tralasciare l’ottimizzazione del design per le funzionalità, o potrebbero risultare molto ingombranti.

Va invece in direzione completamente opposta NZXT, che ci ha raggiunto con un comunicato stampa ufficiale per presentare il suo nuovo case H1, pensato per PC in cui sia possibile alloggiare le proprie componenti personalizzate in modo facile e intuitivo.

«Con maggiore spazio per integrare componenti ancora più potenti, prese d’aria di maggiori dimensioni che migliorano il raffreddamento e diversi componenti integrati, il nuovo case H1 si rifà ampiamente al modello originario, mantenendo un ingombro ridotto» ci spiega il produttore.

Il case è disponibile dal 21 febbraio

Con un fattore di forma SFX, questo case è dotato di refrigeratore AIO, alimentatore da 750W e cavo riser pre-installati. «I componenti integrati e le caratteristiche migliorate, tra cui il raffreddamento, una presa USB A aggiuntiva e una scheda riser PCIe gen. 4, conferiscono valore aggiunto al case H1 che già si distingue per il fattore di forma ridotto» aggiunge il produttore, che ci tiene a sottolineare come il case sia ideale anche per chi non ha troppa dimestichezza con l’assemblaggio.

Inoltre, apprendiamo che H1 è dotato di fori più grandi per i pannelli, per consentire un maggior flusso d’aria rispetto al case H1 originale. Non è tutto: è incluso un controllo ventola aggiuntivo, che è possibile gestire tramite NZXT Cam, così da gestire temperature e curve delle ventole a proprio piacimento.

Di seguito, tutte le specifiche indicate nel comunicato stampa di presentazione del prodotto:

Le dimensioni passano da 13 a 15,6 litri, creando lo spazio necessario per alloggiare le schede video AMD e NVIDIA di ultima generazione e potenziando al contempo il raffreddamento.

Il pannello I/O frontale presenta una porta USB A aggiuntiva.

Il comando delle ventole via NZXT CAM facilita il controllo degli RGB e delle curve delle ventole stesse

Ventola di scarico posteriore nell’area della GPU.

Scheda riser PCIe migliorata che supporta GPU PCIe gen. 4.

Alimentatore integrato SFX Gold da 750 W.

Refrigeratore AIO integrato.

Cavi pre-instradati, facili da gestire.

Il prezzo previsto è di 399€ di listino, con disponibilità a partire dal 21 febbraio. Potete apprendere ulteriori dettagli, tra cui le colorazioni disponibili, direttamente sul sito ufficiale del produttore.