Call of Duty Warzone è meno popolare: arriva un cambiamento drastico

Activision e Raven Software stanno continuando a lavorare duramente per ottimizzare Call of Duty Warzone, l’incredibile successo per il fenomeno dei battle royale.

Complice però il lancio poco entusiasmante di Call of Duty Vanguard, pare che la situazione per il capitolo free-to-play della saga non sia più così rosea come un tempo, con una situazione che ha creato malcontento nella community.

Del resto, polemiche come il caso dell’arma «gratis» diventata a pagamento nell’ultimo bundle non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, generando una comprensibile frustrazione dei fan.

Come riportato da Game Rant, nelle ultime ore i giocatori più appassionati di Warzone hanno notato un cambiamento drastico apportato alle lobby, che sembrerebbe confermare come comincino ad emergere problemi di popolarità.

Le lobby di Call of Duty Warzone hanno infatti diminuito il numero di giocatori complessivi che possono partecipare a una partita: un cambiamento in seguito confermato dagli stessi sviluppatori.

Le Vanguard Quad sono le uniche partite rimaste invariate e continueranno ad accogliere 152 giocatori, mentre le Battle Royale Quad, Duo e Solo si fermeranno a 140 e le Battle Royale Trio vedranno affrontarsi soltanto 138 utenti.

Dopo la scoperta degli utenti, Raven Software ha ammesso di aver effettuato questi cambiamenti al fine di «ridurre i problemi che causano le disconnessioni dei giocatori dagli incontri».

Curiosamente, una delle richieste più forti dei fan nell’ultimo periodo era invece proprio quella di aumentare i giocatori presenti all’interno delle partite: il fatto che gli sviluppatori abbiano deciso di proseguire in questa direzione sembrerebbe suggerire che l’attuale popolarità del gioco non giustificherebbe un investimento adeguato.

Il battle royale integrato su COD Vanguard sembrerebbe dunque pronto a passare un periodo non esattamente roseo: i giocatori non sembrano infatti aver gradito queste modifiche, a maggior ragione tenendo conto del fatto che Vanguard Quad pare esser rimasto inspiegabilmente invariato, rendendo difficile dunque comprendere come la diminuzione dei giocatori nelle altre modalità possa risolvere il problema.

Vedremo se gli sviluppatori cambieranno idea e cercheranno nuove soluzioni per potenziare i server: del resto, l’ultimo aggiornamento doveva rappresentare l’occasione ideale per spingere più giocatori nella battle royale, non per allontanarli.

Anche adesso resta comunque indubbiamente uno dei titoli free-to-play più popolari sul mercato, al punto che Activision vorrebbe sbarcare i confini e provare ad attrarre anche il mercato mobile.